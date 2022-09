El IPC siguió al alza en Alemania y España durante agosto

La inflación alcanzó un 10,5% interanual en agosto en España, una décima más que la primera estimación de 10,4%, producto del alza de precios de la energía y los alimentos, según el dato definitivo publicado el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



La cifra de agosto fue ligeramente inferior al 10,8% registrado en julio, un récord en casi 38 años, informó la agencia AFP.



La inflación en España se ha mantenido por encima de la barrera del 10% por tres meses consecutivos. El nivel se explica principalmente, según el INE, por el repunte de los precios de los carburantes y otros productos energéticos, que aumentaron respectivamente un 18,1% y 18%, pese a las medidas tomadas por el gobierno para frenar la escalada.



También pesó la fuerte subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzaron un 13,8% en un año, es decir, la cifra “más alta” desde el inicio de la serie estadística en 1984.



La tasa de inflación subyacente, que no tiene en cuenta alimentos no elaborados ni productos energéticos, aumentó a 6,4%, frente al 6,1% en julio. Esta cifra es un récord desde enero de 1993, según el INE.



El índice de precios al consumo armonizado (IPCA), que permite las comparaciones con otros países de la zona euro, se situó en agosto en 10,5%, frente a una primera estimación de 10,3%.



Para el caso de Alemania, la inflación repuntó hasta una tasa anual de 7,9% como consecuencia de un mayor avance de la energía y los alimentos. Este es el nivel más alto desde la reunificación en 1991. Asimismo, este incremento anual es el mayor desde mayo de este año.



En agosto, por su parte, la energía subió un 35,6%.



Dos medidas del paquete de ayuda, entre esas el billete de nueve euros universal y la baja del combustible tuvieron un “ligero efecto” a la baja en la tasa de inflación, apuntó Georg Thiel, líder del Destatis, la oficina federal de estadística.



