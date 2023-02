Estos son los precios a los que podrá comprar el iPhone 14 en el país

Tras una larga espera, por fin están disponibles en el mercado colombiano los nuevos iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.



Luego de solucionar los inconvenientes por la patente de 5G entre Apple y Ericsson, en noviembre de 2022 se autorizó la venta, importación y promoción de los equipos de la marca con esta tecnología.



La preventa comenzó este 3 de febrero de 2023 en los diferentes operadores y los equipos llegarán, también a los distribuidores autorizados, iShop y Mac Center, el 10 de febrero.



Conozca los valores en los que puede adquirir las referencias:

Claro

-iPhone 14, 128 GB: $4'949.960.



-iPhone 14, 256 GB: $5'569.960.



-iPhone 14 plus, 128 GB: $5'669.960.



-iPhone 14 pro: $6'249.960.



- iPhone 14 pro Max: $6'899.960.



Tigo

- iPhone 14 5G 128 GB: $3'595.901.



- iPhone 14 Plus 5G 128 GB: $5'279.901.



- iPhone 14 Plus 5G 256 GB: $5'849.901.



- iPhone 14 Pro 5G 128 GB: $5'849.901.



- iPhone 14 Pro Max 5G 128 GB: $6'439.901.



- iPhone 14 Pro Max 5G 256 GB: $6'999.901.

La empresa, además, le está ofreciendo a sus clientes pospago un bono de descuento de 600.000 pesos para adquirir las referencias y da financiación de 14 cuotas mensuales desde 99.900 pesos.



Wom

- iPhone 14 Pro Max 256 GB + AirPods 2: $7'199.640.



- iPhone 14 Pro Max 128 GB + AirPods 2: $6'561.990.



- iPhone 14 Pro Max 128 GB: $6'561.990.



- iPhone 14 Pro 256 GB + AirPods 2: $6'497.990.



- iPhone 14 Pro 128 GB + AirPods 2: $5'939.640.



- iPhone 14 256 GB + AirPods 2: $5'269.990.



- iPhone 14 128 GB + AirPods 2: $4'679.640.

Este operador ofrece, en preventa y como obsequio, unos AirPods de segunda generación como obsequio. Y en cuanto a financiación, hay planes de hasta 36 cuotas sin interés en bancos aliados.

Movistar

- iPhone 14 Plus 128 GB: $5'648.929.



- iPhone 14 Plus 256 GB: $6'269.929.



- iPhone 14 Plus 256 GB: $7'534.929.



- iPhone 14 Pro 128 GB: $6'223.929.



- iPhone 14 Pro 256 GB: $6'844.929.



- iPhone 14 Pro 512 GB: $8'109.929.



- iPhone 14 Pro Max 128 GB: $6'913.929.



- iPhone 14 Pro Max 256 GB: $7'534.929.



- iPhone 14 Pro Max 512 GB: $8'799.929.



- iPhone 14 Pro Max 1T: $10'064.929.

