Cierran isla Gorgona a turistas por epidemia de influenza aviar

Cientos de turistas que planeaban hacer diversas actividades en la isla Gorgona, en el Pacífico colombiano, tuvieron que cancelar a última hora sus viajes luego de que las autoridades volvieran a declarar el cierre por una cuarentena sanitaria por la muerte de varias aves marinas.

Se trata de una decisión adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desde el 1 de agosto y acatada por Parques Nacionales Naturales, en la que afirman que estas especies tenían "signos clínicos compatibles con la influenza aviar de alta patogenicidad en aves silvestres".



No obstante, operadores turísticos del suroeste de Colombia aseguran que la resolución "fue tomada de un día para otro", afectando las reservas hoteleras que se tenían en la isla, especialmente, en la temporada que migran las ballenas jorobadas a esta zona del océano.



"Este primer fin de semana de agosto terminó con pérdidas fatales. El cierre fue fulminante en un puente festivo, no avisaron con tiempo y no permitieron a los visitantes a reprogramar sus viajes o cambiar sus vuelos", indicó a EFE Jhon Janio Álvarez, director de 'Destino Pacífico', concesión que administra el turismo en la isla.



Se trata del segundo cierre de este enclave turístico, después de que el 20 de febrero se registrara la muerte de 57 pelícanos que podrían tener relación con el fallecimiento de más de 15.000 aves de esta especie en Perú por influenza aviar.



El 1 de marzo se confirmó que había un foco de influenza aviar en la isla y se declaró cuarentena sanitaria y el cierre temporal a partir del 7 de marzo, lo que se volvió a repetir de nuevo desde la pasada semana, ya que van "94 individuos muertos de diferentes especies de aves marinas alrededor de la zona insular del parque", según Parques Nacionales.

Isla Gorgona Parques Naturales de COlombia

Situación complicada

Según explica el empresario, solamente en la isla hay más de 20 empleos afectados por cuenta de estos cierres y no se descartan algunos despidos ante la imposibilidad de poder generar ingresos.



"La situación es muy complicada, entendemos el concepto técnico del ICA, pero nosotros que vivimos aquí en la isla, visitamos todos los días las playas y las selvas, no vemos esa cantidad de aves muertas", insiste Álvarez.



En el Parque Nacional Isla Gorgona se pueden realizar actividades como buceo, caminatas, avistamiento de ballenas jorobadas, visitas a la clausurada prisión y recorridos ecológicos, entre otros. Además, es considerada como uno de los lugares con mayor preservación natural con importancia en el mundo, pues es el único lugar donde se puede avistar el lagarto azul (anolis gorgonae).



"En conversaciones entre los colaboradores de la Concesión y funcionarios del ICA se afirmó que, si bien hay cierto nivel de alarma, esto no justificaría un cierre de la isla. Necesitamos que se abra este sitio turístico y evitar el hambre en decenas de familias", dijo Álvarez.



Según se pudo conocer, la resolución del cierre emitida por la autoridad colombiana no precisa hasta cuándo se extenderá, por lo que se teme la cancelación de reservas que miles de personas nacionales y extranjeras habían hecho hasta el mes de octubre. "Este es el único gran destino turístico que tiene el Cauca, por favor, pedimos que se reconsidere esto, hay miles de personas en riesgo", instó Álvarez.



Finalmente, los empresarios del turismo en el Pacífico colombiano que ofrecen la isla Gorgona como destino, también le pidieron a Parques Nacionales Naturales que genere un plan de contingencia para sortear esta situación.



EFE