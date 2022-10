IVA a tiquetes y reforma fiscal, entre los retos del sector aéreo

El sector aerocomercial de Colombia vislumbra un panorama complejo para su desarrollo, luego del repunte económico tras el paso de la pandemia por la covid-19, que lo ha llevado a liderar esta recuperación en la región.



(Lea: América Latina necesitará 2.550 aviones nuevos en los próximos 20 años).

Así lo manifestaron los líderes empresariales del sector aéreo en el marco de la más reciente cumbre de líderes de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (Alta) celebrada en Buenos Aires a principios de esta semana.



Entre los temas que alertaron los ejecutivos está el regreso del cobro del IVA al 19% para los tiquetes aéreos, el impuesto al carbono para las compensaciones climáticas y el impacto al patrimonio, ya que se operan con aviones bajo contrato de arrendamiento.



“Es difícil coordinar políticas públicas que por una parte quieren más competencias con precios más bajos, con la carga tributaria de los tiquetes, en la región altísimo. Un tiquete en Colombia más de la mitad de lo que estás pagando ya son impuestos (...) Eso va en contrasentido”, dijo Adrián Neuhauser, presidente ejecutivo de Avianca. El directivo señaló que esos temas ya los han elevado a las autoridades políticas pertinentes.



“Creemos que es una señal equivocada en relación con lo que se busca (...) Una vez que nosotros ya hicimos todo lo que podemos, si no hay un incentivo por el lado tributario va a ser muy difícil que se sigan bajando los precios aunque exijamos competencia”, agregó.



Recuperación local y al extranjero



Colombia es uno de los países con mayor recuperación aerocomercial en América Latina a dos años de la paralización total derivada la pandemia de la covid-19. Esto, según el nuevo reporte del desempeño aerocomercial que publicó Alta, en el marco de su cumbre de líderes 2022 que se celebra esta semana en Buenos Aires.



(Lea: Juntos pero no revueltos: Viva no trabaja con Avianca, es competencia).



Así las cosas, a nivel doméstico, Colombia registró en agosto una recuperación del 114% frente al mismo mes de 2019. Al país le siguen México (109%); Brasil (92%); Chile (87%) y Perú (86%).



Ahora bien, a nivel internacional, Colombia tiene una recuperación de 110%, lo que la ubica en un segundo lugar frente a República Dominicana (120%), al tiempo que está por encima de México (108%).



Vale la pena destacar que México y Colombia son los únicos dos países miembros de la organización que en la actualidad poseen 100 puntos, la máxima calificación de libertad.

De hecho, dentro de las 20 rutas aéreas más buscadas, entre septiembre de 2022 y el mismo mes del año pasado se encuentran tres colombianas, siendo la conexión Bogotá-Madrid la segunda más buscada, por detrás del Sao Paulo-Lisboa. Las otras rutas son Bogotá-Medellín y el Bogotá-Cartagena.

Continuar repunte en 2023

En la reunión empresarial, los directivos fueron enfáticos en reiterar el potencial que tiene la región para continuar con un crecimiento sostenido en 2023 aprovechando el impulso que le han entregado países como Chile o Argentina con el reciente levantamiento de las últimas restricciones sanitarias para el ingreso al país de los vuelos foráneos.



“Históricamente el transporte aéreo está correlacionado con el crecimiento económico. Sin embargo, para el 2023 Alta prevé que la región seguirá creciendo y recuperando los niveles 2019”, reseñó el informe.



(Además: Alianzas, uniones y retornos, las ‘movidas’ del sector aéreo).



No obstante, los ejecutivos mencionaron que lo que podría frenar este crecimiento se trataría del precio del combustible, que se ha incrementado por la guerra en Ucrania, y a la posibilidad de que su valor no esté relacionado con la previsible desaceleración económica global.



“Estamos en un periodo de reconsolidación que seguirá en 2023 y esperamos para 2024 que la industria vuelva a una normalidad total. Si bien hay que estar optimistas por la recuperación del tráfico de pasajeros, no hay que olvidar que venimos de la crisis más profunda de la historia de la aviación”, expresó Roberto Alvo, presidente ejecutivo de Latam y presidente saliente del Comité Ejecutivo de Alta.

Los planes de avianca

Una de las aerolíneas protagonistas del evento fue la colombiana Avianca, cuyo líder Adrián Neuhauser fue nombrado como nuevo presidente del Comité Ejecutivo de la organización gremial.



Entre sus líneas de trabajo, el directivo mencionó que buscará trabajar por las cargas impositivas que recaen en la actualidad sobre el sector, en pro de una mayor competitividad.



Sobre sus planes a futuro con la conectividad a Venezuela, la aerolínea mencionó que analiza volar al vecino país desde varios puntos regionales, al tiempo que reiteraron “estar listos” para comenzar con la conexión desde Bogotá, una vez autoricen los respectivos permisos.



“Es una conexión natural para Avianca, pero también lo es para cualquier aerolínea hoy en día por la diáspora importante de ciudadanos venezolanos en América Latina que genera mucha demanda en viajes (...) Vemos con buenos ojos los esfuerzos de los dos gobiernos”, precisó Neuhauser en una rueda de prensa, donde destacaron otras rutas que operarán hacia 2023.



En cuanto al Grupo Abra, la sombrilla empresarial que vincula a Avianca con la brasileña Gol, el directivo ratificó que continúan a la expectativa por la aprobación para que la firma ‘low cost’ Viva sea vinculada a la organización por parte de la Aeronáutica Civil de Colombia, así como la reafirmó la expectativa para que la chilena Sky Airlines haga parte del ‘hub’.

PORTAFOLIO