Viaje en el tiempo: así han variado los precios de estas prendas que no pasan de moda

A lo largo de la historia, la moda ha servido como un instrumento que permite crear a partir de gustos, usos y costumbres. Pero, más allá de eso, también se ha transformado en un medio que comunica, plasma y ha sido testigo de los cambios de la sociedad.



Si bien los estilos evolucionan con el pasar del tiempo, existen algunas prendas que han sabido hacerse un lugar en la cultura popular, convirtiéndose en un símbolo que pasa de generación en generación.



Conozca cuáles son algunas de esas marcas que se han ganado su estatus de atemporales y cómo han evolucionado sus precios desde su lanzamiento hasta la fecha.



Tenis Converse

Si hablamos de prendas clásicas, no pueden quedar por fuera de la lista las Converse All Star. Estas zapatillas hicieron su debut oficial en 1917 y hasta la fecha mantienen su corona como una de las marcas más reconocibles en el mundo del calzado al dejar huella en muchas generaciones.

Pese a que en sus inicios fueron presentadas como calzado deportivo, con los años fueron adoptados como tenis de uso cotidiano al convertirse en uno de los símbolos del 'street style'. En especial, tras el lanzamiento de su modelo más icónico en 1949: las emblemáticas zapatillas blanco y negro.

La marca tuvo un punto de inflexión entre la década de los 60 y los 70 con la inclusión de lienzos de colores. De hecho, este fue el periodo en que logró dominar el mercado.

Ahora bien, si hablamos de precios, para finales de los 50 un par de Converse tenía un costo aproximado de 3,95 dólares (alrededor de 43 dólares en 2024). En su punto de auge en los 70 se podrían encontrar por cerca de 7 dólares (al día de hoy 87 dólares en promedio). Viajando al tiempo año actual, estas zapatillas tienen un precio cercano a los 65 dólares.

Se estima que desde 1920 se han vendido más de mil millones de pares All Star.

Los jeans

Se podría decir, casi con certeza, que en la mayoría de armarios del mundo se puede encontrar al menos un par de jeans y eso es porque desde la llegada del 'denim' esta prenda se ha abierto paso hasta consolidarse como un básico imprescindible.

La marca Levi's Strauss fue la encargada de llevar este material al siguiente nivel al percatarse que los trabajadores requerían de ropa más resistente, creando así el primer pantalón 'blue jean' en 1853. Si bien esta se asociaba a las labores obreras, para 1950 comenzó a ganar popularidad entre los jóvenes.

No obstante, la prenda se ganó su lugar definitivo en la cultura popular en la década de los 60, cuando pasó a formar parte de la vestimenta típica. Puesto que ha sabido mantener hasta el día de hoy.

En cuanto a costos, entre 1886 y 1992, un par de jeans tenía un valor aproximado de 1,25 dólares. Para 1960, su precio rondaba los cinco dólares (52 dólares a 2024, en promedio). Actualmente, un par de jeans Levi's 501 (su modelo más icónico) tiene un costo cercano de entre 68 y los 75 dólares.

Botas Dr. Martens

En cuestión de botas, uno de los estilos por excelencia es el creado por la marca británica Dr. Martens. Este calzado, que empezó su recorrido en la industria como indumentaria de trabajo, se transformó en una de las prendas más simbólicas de la era moderna.

Su historia se remonta a los años 40, cuando el Dr. Klaus Maertens, un soldado de 25 años, creó una suela única con cámara de aire para tener un mejor soporte. En 1947 se comenzó con la producción formal y en una década el negocio ya estaba en auge.

No obstante, las botas clásicas hicieron su aparición oficial en los 60, cuando fueron testigo de los cambios sociales de la época y fueron adoptadas por la cultura juvenil. De hecho, Pete Townshend de la banda The Who se convirtió en el primer individuo de alto perfil en usarlas como símbolo de su propio orgullo de clase trabajadora y actitud rebelde.

Pasando a los precios, en sus primeros años de existencia, un par de Martens se podía conseguir por dos libras esterlinas (48,59 libras esterlinas a 2024). En la actualidad, este calzado se puede encontrar por 170 libras en promedio.

Air Jordan

Desde la concepción de las zapatillas Air Jordan 1, Nike sabía que tenía el estilo de zapato perfecto para conquistar el mundo. No solo por sus características de diseño, sino porque contaban con el nombre de la estrella en ascenso Michael Jordan como respaldo.

Estos tenis fueron lanzados al mercado el 1 de abril de 1985. Las estimaciones apuntaban a que se venderían más de 100.000 pares en el primer año, sin embargo, su popularidad sobrepasó las expectativas al subir ese número a 1,5 millones.

Con los años a este modelo le han seguido diferentes versiones y ediciones especiales, catapultando su estatus de zapatillas deportivas y de referente de la moda urbana.

En su año de lanzamiento, las Air Jordan 1 se vendían en 64,99 dólares (186 dólares a 2024, en promedio). Al día de hoy, un par de tenis de este tipo tiene un costo aproximado de 125 dólares.

