Por qué los hombres pagan hasta un 15% más en un jean que las mujeres

Desde sus inicios, los jeans se han convertido en esa prenda versátil y básica que no puede faltar en el armario. Sin importar su color, textura o marca se ajusta a todas las edades y presupuestos.



De acuerdo con el Observatorio de Moda de Raddar, en el país, a junio del 2022, el precio promedio de un jean era cercano a los $32.000 teniendo en cuenta que hay prendas de este tipo que “se pueden comprar desde los $20.000 hasta los $2 millones”.



Asimismo, la data del Observatorio señala que los hombres llegan a pagar en promedio un 15% más que las mujeres a la hora de comprar un par jean.



“Un colombiano en promedio asigna $2,720 mensuales para la compra de jeans, es decir el 0,19% del gasto mensual”, precisa el Observatorio de Moda de Raddar.



Frente a cada cuánto un colombiano renueva los jeans que conserva en su armario, el Observatorio dice que en promedio una persona compra 1,1 por año.



Ahora bien, al hablar de las marcas que prefieren los colombianos, el Observatorio de Moda de Raddar destaca que el 32,84% de los consultados no sabe sobre la marca de su jean, el 21,37% afirma que compra esta prenda en Koaj, 10,08% compra la marca People, 6,63% señala que compra HYM, un 5,16% prefiere Levis , mientras que el 5,4% dice que compra jeans en Ozono.



Los estilos también son importantes a la hora de adquirir este tpo de pantalón, y según las estadísticas los colombianos optan tanto por los jeans clásicos como por los jeans ‘pitillos’.



Exportaciones de jean



Por otra parte, al hablar de las exportaciones de moda, no podemos dejar de lado al jean, uno de los productos estrella mejor comercializados.



Según cifras del Dane, con análisis de ProColombia, las ventas al extranjero de este subsector alcanzaron entre enero y junio de este año los US$42, 6 millones, reportando un alza del 32% con respecto al mismo periodo de 2021, cuando la cifra reportada fue de US$32, 1 millones.



Los principales destinos del jean colombiano son: Estados Unidos, en primer lugar, seguido Ecuador, Guatemala, Canadá, Costa Rica, Argentina, Perú, México, Puerto Rico, Alemania, Chile y Panamá.



Cabe destacar que los departamentos que más exportaron jeans, durante enero a junio de 2022, fueron Antioquia (US$29,9 millones), Bogotá (US$6, 2 millones), Valle del Cauca (US$4, 2 millones), Santander (US$803. 626).



Moda más Sostenibilidad



Debido al impacto negativo que genera al medio ambiente fabricar un jean, empresas al rededor del mundo han venido trabajando para que muchos de sus procesos a la hora de confeccionar esta prendas no requieran de tanto consumo de agua. Asimismo, se han abierto campañas para reciclar estas prendas.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO