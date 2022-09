José Manuel Restrepo, nuevo rector de la Universidad EIA

El Consejo Superior de la Universidad EIA de Antioquia anunció que el exministro de Hacienda del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, fue designado como el nuevo rector de esta institución educativa. Esto, luego de que Carlos Felipe Londoño Álvarez dejará la rectoría tras 26 años de gestión.



“El nuevo rector designado será el encargado y responsable de recibir de manos del rector Carlos Felipe Londoño una universidad pertinente y sostenible con un alto reconocimiento por la excelencia académica y humana en la formación de líderes que coadyuven en la transformación de la sociedad, en armonía con el medioambiente atendiendo a los principios de la ética y la justicia. Una institución que cuenta con una calificada comunidad académica que tiene un alto sentido de pertenencia y vive con pasión y convicción el lema Ser, Saber y Servir”, manifestó la Universidad EIA.

El próximo 18 de octubre iniciará el proceso de empalme, y la posesión del nuevo rector se realizará ante la Sala de Dirección General el 29 de noviembre.

José Manuel Restrepo es economista y especialista en Finanzas Privadas de la Universidad del Rosario, además de Master of Science in Economics de la London School of Economics y Doctor in Business Administration in Higher Education Management de la Universidad de Bath del Reino Unido.

Restrepo tiene una destacada trayectoria profesional de más de veinticinco años tanto en el mundo académico, como en cargos en el sector público.



Fue rector y vicerrector de la Universidad el Rosario, rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) y rector de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial.

Esto se suma a su paso por cargos de gran importancia a nivel nacional, como ministro de Hacienda y ministro de Industria y Comercio.



