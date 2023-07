Joseph Stiglitz insta a no firmar el Marco Inclusivo de la Ocde

El estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, aconsejó a los países del mundo no firmar el Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) “y si ya lo firmaron que no lo ratifiquen”.



Stiglitz, quien participó en Cartagena como invitado especial en la primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, dijo en una entrevista con EFE que los países que ya firmaron el marco inclusivo “deben sentirse culpables”.



El Marco Inclusivo de la Ocde se creó en 2016 para garantizar que los países pudieran participar en condiciones de igualdad en el desarrollo de estándares sobre cuestiones relacionadas con la erosión de la base impositiva y el traslado de beneficios.



“El acuerdo de la Ocde no cumplió con lo prometido, se esperaba que hubiera un acuerdo fiscal eficiente y equitativo que eliminara la competencia tributaria y terminara con la elusión fiscal”, explicó.



Stiglitz añadió que el Marco Inclusivo “fue un acuerdo fiscal que no cumplió la promesa de impulsar un sistema tributario equitativo y eficiente que generara más ingresos y redujera significativamente las posibilidades de elusión”.



Los 16 países latinoamericanos y caribeños reunidos en Cartagena crearon una Plataforma Regional que servirá como espacio de integración y contribuirá a garantizar que las políticas tributarias internacionales y regionales sean incluyentes, equitativas y sostenibles, algo que Stiglitz calificó como "muy importante".



“Esta refleja la voluntad de la región de hablar con una sola voz”, dijo.



