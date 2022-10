Jóvenes del Caribe se inclinan más hacia carreras virtuales, ¿por qué?

Las tendencias hacia lo que quieren los jóvenes de la región del caribe en materia de educación superior están relacionadas con los puntajes en las pruebas Saber 11, la orientación hacia la decisión de matrículas en carreras específicas y el aumento en materia de virtualidad. Así lo dejó ver un reciente estudio del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte.



De acuerdo con el informe, por los resultados de las pruebas Saber se estimó que estas están bajando desde antes de la pandemia, tendencia que tendrá un efecto directo en el ingreso y egreso a los programas de pregrado.



Con datos del observatorio (ver gráfico), se estimó que desde el 2016 el puntaje global promedio en dichas pruebas ha venido disminuyendo. Para este mismo año, los resultados presentados indicaron que en el sector público, para el área metropolitana de Barranquilla el puntaje fue de 259, en capitales del Caribe 251 y el global de Colombia 258. Sin embargo, la tendencia a la baja se evidenció en el 2021 en donde los resultados fueron 243, 234 y 242, respectivamente.



Por otro lado, el sector privado también presentó tendencia a la baja. En el 2016, los puntajes evidenciados fueron para el área metropolitana de Barranquilla 279, en capitales del Caribe 281 y el global de Colombia 289. Mientras que para el 2021 los datos fueron 270, 275 y 283.



En este sector, el global del país tuvo un repunte dado que para el 2020 el resultado fue de 281.



A su vez, Jorge Valencia Cobo, coordinador del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano aseguró que, “se espera que, por los efectos de la pandemia, y al no existir una política clara de intervención para recuperar el aprendizaje, sigan bajando los resultados de los estudiantes al graduarse de la media. Es decir, menos jóvenes alcanzarán los puntajes que los habilitarán para acceder a la educación superior”.



Llevando la mirada hacia las matrículas, el observatorio analizó que las metodologías no presenciales vienen en aumentos “significativos” en los últimos 20 años. Es así que en materia de modalidad no presencial se estima que para 2021, ingresaron a la educación superior 19.271 estudiantes. Sin embargo, esta aún no supera a la educación tradicional que presentó 40.006 ingresos para el mismo año.



Las tendencias reflejadas en el informe en matrículas por área académica, se destaca que para administración y derecho, estas representan un número considerable de estudiantes siendo las de alta demanda.



Sin embargo, “su crecimiento se ha venido desacelerando en los últimos años. A pesar de que hay muchos estudiantes en esos programas, cada vez son menos los que se inclinan por estas áreas del conocimiento”, aseguran en el informe.



Caso similar ocurre con programas de ingeniería, industria y construcción. Contrario a lo anterior, los programas relacionados con las ciencias sociales, comunicación, ciencia de datos, ciencias básicas y la gestión de información, pese a no tener mayor peso en la matrícula, son áreas que están creciendo.



“Se podría inferir que todo este movimiento del marketing digital y el tratamiento de la información, ha sido atractivo para los estudiantes y de ahí, su tendencia al crecimiento”, manifiesta el coordinador Valencia.



Frente a la formación de posgrados, el informe estima que el ingreso a este tipo de programas en la región del Caribe, cada vez menos personas se inclinan a realizar estudios como las especialización y se deciden por matricularse en posgrados como la maestría. De Igual manera, para los doctorados, se asegura dentro del documento que estos han tenido un crecimiento lento.



Las matrículas para el 2021 en especializaciones se consolidaron en 8.682, con tendencia a la baja frente al resultado de 2020 (11.226), las maestrías repuntaron con 7.572 para 2021 y los doctorados presentaron inscripciones por 562 para este mismo año.



Diana K. Rodríguez T.

