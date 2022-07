¿Oviedo continuará en el Dane en el gobierno Petro? Él mismo responde

Juan Daniel Oviedo siente la tranquilidad del deber cumplido. El economista, quien llegó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 2018, le dio un vuelco a las estadísticas del país. Desde percepciones en torno a ser pobre, mujer vulnerable o población étnica, hasta la realidad de millones de micronegocios que sostienen la economía colombiana, pasaron a engrosar los reportes que produce la entidad .



El presidente electo, Gustavo Petro, ha dado pistas de que quiere su continuidad en el cargo, ¿lo aceptará?



Oviedo conversó con Portafolio sobre el balance de estos cuatro años frente a la entidad, y la transformación que él considera, puede manejarse como una carrera de relevos.



Usted lleva cuatro años al frente del Dane, ¿cuál es su balance en ese tiempo?



Quisiera destacar los principales cambios que hemos podido iniciar al interior del Dane. Uno es un acercamiento como oficina estadística, a través de sus publicaciones, a los usuarios. Para mí, a secas, el acercamiento a los usuarios es supremamente importante, y eso es un abono para que la gente confié más en las estadísticas y pasemos de la controversia y suspicacia que siempre han rodeado al Dane.



Un segundo logro sería que hemos logrado sensibilizar a los hogares, empresas y gobiernos locales para sentirse visibles en esas estadísticas. Un tercer punto ha sido abrirnos al uso de registros administrativos para la producción de estadísticas oficiales, aprovechar fuentes alternativas; y el uso de la geoestadística, que ha sido fundamental, eso ha permitido que Colombia y sus problemas no solo tienen cara de personas, sino también de lugares, como lo hicimos con el visor de vulnerabilidad por covid a nivel de manzana y barrios para todas las ciudades, o de embarazos adolescentes.



¿Cuáles serán los mayores retos en la estadística del próximo gobierno?



Son cinco. Ese abono necesita también riego, la otra mitad del camino es el proyecto de ley de estadísticas oficiales; lo segundo es el fortalecimiento tecnológico, eso requiere inversiones extras; el tercero es mejorar los niveles de confianza con los grupos étnicos del país y el cuarto y quinto desafío están asociados con las aplicaciones contundentes que requiere tener el Dane en materia de operaciones estadísticas en dos dimensiones: el censo económico, y el servicio público de catastro multipropósito, se requiere que el gobierno defina una fuente de financiación fluida para que los entes territoriales puedan aportar.



¿En qué punto queda la Ley de Estadísticas oficiales y qué viene para ella en el futuro gobierno?



Nuestro avance es el 50%, mi objetivo es que este gobierno no tenga puntos suspensivos por la transición, y ya el proyecto de ley pasó en la comisión primera, y es importante recalcar que la capacidad que se le otorga al Dane para acceder a todos los registros administrativos del país están circunscritos a fines estadísticos. En la Cámara surgió un comentario, "estamos tranquilos con ese poder porque está usted, pero qué pasa si un gobierno lo usa para saber cosas que no debería por la protección de datos personales", pero el rol del Dane no es hacer auditoría fiscal, o control político, ni estrategias que no son éticas, es producir estadísticas oficiales. Vamos a trabajar alrededor del tema, para evitar suspicacia, el Congreso sabe que es un tema importante que le da una connotación más institucional y menos gubernamental. Nuestro objetivo es que pueda ser aprobado por el Senado en esta primera legislatura.



Para el próximo año se prevé esté listo el censo económico, ¿qué implicará esta operación estadística para el país?



Esto implica poner sobre la mesa la foto de alta definición de la informalidad. La economía formal del país puede ser apenas la mitad, por eso el poder ver efectivamente esa gran participación de unidades económicas a nivel de micronegocios, que es la mayoría contundente de todas las estructuras económicas, es conocer qué está sucediendo en ellas a profundidad. Hemos mejorado gracias a la encuesta de micronegocios, pero el censo económico lo que va a permitir más allá de la foto es tener una imagen de alta resolución de la informalidad del país. Mientras 2 de 3 empresas formales dijeron que recibieron ayudas del gobierno, solo el 18% de los micronegocios lo hicieron, y fue por medio de ingreso solidario. Para avanzar en formalidad empresarial hay que tender lazos con la informalidad.



Usted le puso una cara 'social' a las estadísticas en pandemia, ¿cuál es la importancia de medir las percepciones ciudadanas?



Esa humanización de las estadísticas oficiales es parte de ese logro del Dane de que los usuarios se vean reflejados, y romper el mito de que las percepciones no son útiles. Son una voz tácita de los problemas de la sociedad, y esas percepciones tienen unas caras de mujer, otras de población afro, otras de personas en discapacidad, eso es importante. Con ese antecedente de inconformidad social, las políticas públicas también tienen que reconocer que no solo las métricas objetivas son el reflejo de efectividad y de satisfacción de necesidades específicas de los usuarios.



¿Siente que su rol como director del Dane le 'devolvió' la confianza a la gente en las estadísticas?



Me queda un poco difícil, pero creo que lo que se volvió en principio un motivo de fastidio en lo personal, "ese man con esa voz de gomelo, que hace allá hablando, está completamente desconectado del país", empezó a desencadenar junto con la pandemia, que hizo que todo el país necesito saber qué pasaba con el empleo, con las mujeres, con las muertes, en algo más. Fue ver que el mismo que les genera fastidio empieza a dar respuesta y empieza a ser sistemático en la descripción de lo que genera la pandemia en el país, y cambió a "de pronto ese man está comprometido con que las estadísticas digan la verdad". Pero creo que es más por la disciplina sistemática del Dane de hacer cosas nuevas en pandemia, como el Pulso Social, el Relab, Pulso Empresarial, Pulso de Migración, contrario a dejar de hacer cosas.



Y creo que se fastidio en medios y redes sociales permitió que la persona tuviera mayor visibilidad, y la persona siempre ha querido llevar el chaleco del Dane, y más allá, lo que yo quisiera es que todo esto le quede al Dane cuando yo me vaya. Nuestro compromiso es que el desarrollo del Dane no sea de ciclos gubernamentales, sino de transición institucional, independiente de los ciclos políticos. Las verdaderas transformaciones son únicas, pero se generan con relevos, como en las carreras, lo importante es cambiar la posta, hacerlo bien, y que la gente sepa que hay unas prioridades y equipos y hay que seguir a la misma velocidad para que esa carrera de relevos lleve a que el Dane tenga una transición transformadora de su rol en la sociedad.



El presidente electo, Gustavo Petro, ha hecho comentarios favorables a su gestión, ¿hay posibilidad de que continúe en la dirección?



Cuando el presidente era candidato expresó su interés de continuidad, sí, y siendo transparente, hubo un contacto esta semana. Pero más allá de pensar en que esto es sí porque sí, y no quiero sonar antipático, hemos luchado por transformaciones únicas, pero que se generan con relevos, lo importante es contarle qué es lo que hay, cuál es el papelito enrollado en esa posta, qué queremos transmitir al nuevo gobierno, y si él considera que esos papelitos los podemos seguir cargando nosotros, ya evaluaría esa continuidad. Porque también en lo personal quiero seguir retando mi cerebro, aprender otras cosas, estudiar historia del arte, hacer mi maestría, viajar, pero son decisiones que se tomarán solo cuando pueda tener esa oportunidad de contarle al presidente sobre el papelito que hay que pasar en la posta, y si él considera que solo lo podemos pasar nosotros, ya lo evaluaría en el tema personal.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio