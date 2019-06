Julio, mes clave para firmas contribuyentes

Entre los próximos 9 y 22 de julio, cerca de 3.500 grandes empresas del país tendrán que ponerse al día ante la Dian en cuestión de precios de transferencia. Informe local, declaración informativa e informe maestro son los tres documentos con los que dichas firmas deben cumplir las obligaciones derivadas del sistema.

“3.500 parece un número discreto y pequeño, sin embargo son las grandes empresas del país. En algunos cálculos que hicimos frente a 2007, las transacciones que hacen estas compañías con otras firmas de otro grupo están llegando a representar el 14% del PIB, entonces allí se concentran, probablemente, los contribuyentes más importantes en materia de impuesto sobre la renta en Colombia”, le aseguró a Portafolio, el abogado Andrés Parra, quien se desempeña como tax managing partner de EY.



Esto significa que en las próximas semanas dichos contribuyentes deberán comprobar ante la administración que han realizado sus operaciones al interior del mismo grupo económico en condiciones de mercado, como si no fueran un holding, sino como independientes. En cuanto a los documentos en específico, el informe local es el estudio de la entidad o del contribuyente colombiano, en tanto que la declaración informativa son los datos generales que resumen el primer registro mencionado, y el informe maestro es un documento del grupo multinacional “que tiene una gran complejidad”.



Esto se debe, según explica Parra, a que “Colombia es uno de los países donde hay que entregarlo más temprano en el año, y probablemente muchas compañías en julio aún no tengan preparado por parte de su grupo multinacional, el informe maestro del 2018”.



“En otros países no hay obligación de entregarlo en una fecha tan temprana sino sencillamente tenerlo listo para el mes de diciembre. Para aquellos grupos multinacionales que no son colombianos es más difícil porque esa información no está disponible sino hasta una época más tardía del año”, agrega.



Parra señala que el no entregar estos reportes puede generar multas por temas de no cumplimiento de deberes formales. “Las multas por no cumplir con estas obligaciones son muy significativas, el no cumplirlas en una compañía llega a unos límites que pueden estar en el orden de $1.000 millones de multa”, apunta.



De esta manera, tanto la segunda como la tercera semana de julio significarán un lapso clave en el calendario de las grandes firmas nacionales e internacionales que operan a lo largo del país.