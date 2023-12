Junta del Emisor decidió iniciar programa de acumulación de reservas internacionales

Con el propósito de mantener niveles de liquidez externa apropiados y prepararse ante una posible reducción gradual en el monto de acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF) que tiene Colombia con el FMI, conforme con lo anunciado en la pasada renovación del instrumento, y considerando la incertidumbre que persiste sobre el entorno global, la junta directiva del Banco de la República decidió en su sesión de este martes 19 de diciembre de 2023 iniciar un programa para acumular gradualmente reservas internacionales hasta por 1.500 millones de dólares.



El mecanismo que se empleará para adquirir las reservas será el de opciones “put” con un cupo mensual de hasta USD 200 millones. Estas se podrán ejercer únicamente cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar esté por debajo de su promedio de los últimos 20 días hábiles.

Con ello se evitan compras en períodos de presión al alza de la tasa de cambio. Este mecanismo ha sido utilizado en el pasado por el Banco de la República con propósitos similares.

Las subastas de opciones se realizarán mensualmente y su monto se anunciará cuando se realice su convocatoria. Los participantes pagarán una prima que se fijará a través del mecanismo de subasta de precio uniforme. El precio de ejercicio de las opciones será la TRM vigente del día en que se realice el ejercicio.

Según la entidad, el programa no persigue ningún objetivo de tasa de cambio del dólar y no busca alterar el nivel ni la volatilidad de la tasa de cambio. Adicionalmente, no interfiere con la postura de política monetaria.

El Banco de la República agregó que utilizará los instrumentos necesarios para asegurar que la tasa de interés de corto plazo de la economía sea coherente con la tasa de interés de intervención establecida por la Junta.

La Junta decidió en su más reciente sesión que realizará la convocatoria para la primera subasta el 28 de diciembre de 2023, esta subasta se llevará a cabo el 2 de enero de 2024 y tendrá un cupo de 200 millones de dólares. Estas opciones podrán ejercerse entre el 3 y el 31 de enero de 2024.

