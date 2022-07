Junta Directiva de Grupo Sura no venderá sus acciones de Grupo Argos

La Junta Directiva de Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura), dijo que por mayoría, decidió que no venderá su participación en Grupo Argos en la oferta pública de adquisición (opa) formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos, el pasado 19 de mayo de 2022, tras una evaluación de su estrategia y la gestión de los capitales humano, natural, financiero, social y de gobierno corporativo.



Grupo Sura aseguró que considera que la transacción planteada no amerita abandonar su estrategia de mediano y largo plazo de generar una rentabilidad sostenible y aportar al desarrollo armónico de la sociedad.



Además dijo que se consideró, además, la inconveniencia estratégica de la venta en las actuales condiciones de incertidumbre económica internacional y local, así como los mecanismos planteados por el oferente (opas no solicitadas, fraccionadas y a precios, en su mayoría, incrementados).



Para tomar esta decisión, la Junta Directiva dijo que efectúo un análisis detallado y diligente, y contó con la asesoría de BofA Securities (Bank of America) en temas financieros, Deloitte en la evaluación de criterios y prácticas ASG, el equipo interno de sostenibilidad y diversos asesores legales de reconocida trayectoria para los temas jurídicos.



