Llega a Colombia el primer banco digital para emprendedores y pymes

Llega a Colombia el banco digital de origen mexicano, Kapital All in One, que ofrece acceso a productos financieros de débito y crédito a aquellas pymes, freelancers y emprendedores que no han podido acceder al sector financiero tradicional.



“A través de nuestra solución tecnológico- financiera business to business (B2B) podrán lograr la sostenibilidad de su negocio accediendo a diversos productos de cuenta empresarial “todo en uno” en la que podrán centralizar todo su negocio en un solo lugar (...) Al mismo tiempo tener una visión completa de sus flujos de capital y gastos en tiempo real, para que puedan evaluar de manera organizada y rápida la situación financiera de su negocio y tomar decisiones", señaló René Saúl, CEO de Kapital.

Uno de los productos que ofrece Kapital es una membresía que incluye una cuenta débito con su respectiva tarjeta, también una tarjeta de crédito standard o World Elite, y crédito para capital de trabajo, para poder realizar transferencias interbancarias, pagos masivos de nómina y proveedores, y acceso a módulo de gastos corporativos.



El banco digital también brinda una segunda oportunidad a los que están reportados en Datacrédito o su historial crediticio es negativo, a través de una tarjeta de crédito prepago por seis meses. En este tiempo Kapital analiza su comportamiento para luego brindarles la posibilidad del acceso a un crédito.

Además, dentro de la oferta está Kapital House, un centro de encuentro para todos los clientes, donde podrán encontrar un lugar para trabajar, además de recibir asesoramiento, y construir comunidad.



“Esperamos que, durante el primer semestre de operación en Colombia, logremos ser el mejor aliado financiero de más de 2.500 pymes, a través de nuestras soluciones financieras todo en uno, de la misma manera que lo hemos logrado en México”, afirma Saúl.



