La banca colombiana impulsa pilotos con criptomonedas

En los próximos días la alianza de Davivienda y la plataforma de compra y venta de criptoactivos (exchange) Binance, una de las nueve aprobadas por la Superfinanciera, comenzarán a realizar la prueba piloto en el espacio controlado de Larenera con cuatro criptomonedas.



(‘En pandemia, colombianos cambiaron hábitos de pago’).

Bryan Benson, jefe de Binance para América Latina, dijo que esas divisas digitales serán el Bitcoin, Ethereum, Bitcoincash y Litlecoin.



Durante un foro realizado por Davivienda, Laura Clavijo, líder del Grupo de Innovación de la Superintendencia Financiera, y quien tiene a su cargo esa prueba piloto, dijo que “este ejercicio no altera la regulación que hay en Colombia sobre la materia. Lo que hemos dicho y advertido en materia de riesgos permanecen, pero está abierta la discusión. Esto no es para todo el mundo. La volatidad es grande y la información es abrumadora. Queremos acercar al consumidor a esos elementos que hay que tener en cuenta, pero lo que ha cambiado es el discurso de apertura hacia este tema”.



(Bajo vigilancia de Superfinanciera comienza piloto de criptomonedas).



Por su parte, Martiza Pérez, vicepresidente ejecutiva del Banco Davivienda, dijo que lo importante de la prueba y los futuros desarrollos en materia de negociación de criptomonedas es la protección del consumidor pues se quiere diseñar de una forma estructurada cómo traer esos desarrollos a los ciudadanos y que sepan qué hacen y qué riesgos toman.



Aseguró que Binance es uno de los grandes jugadores del sector “y esperamos no más de 5.000 clientes que entren en la plataforma para conectarse con las cuentas de Davivienda y comprar o vender su criptomonedas. Hacer las transacción en línea e integrar la transaccionalidad. Eso facilita la operación de compra y venta”.



Reafirmó que lo importante es tener información clara de qué riesgos están tomando los clientes al pasar los pesos a una criptomoneda.



De momento “solo probamos la compra y venta de la moneda, con alcance limitado. Solo para compra y venta, a manera de inversión”, dijo la ejecutiva del Banco Davivienda.



PROYECTO CON BANCOLOMBIA



También anunció que Davivienda avanza en una prueba piloto bajo la supervisión de la Superfinanciera y el Banco de la República para con la tecnología blockchain, poder hacer transacciones entre cuentas y billeteras con Bancolombia y lograr procesos a menor costo y de manera eficiente.



Igualmente, dijo que con el Banco Interamericano de Desarrollo se trabaja en un proyecto en América Latina para poder utilizar tecnología blockchain en la custodia de productos del campo en las certificaciones necesarias para hacer exportaciones.



Benson dijo que Colombia se está mostrando como líder en esta parte del mundo en la adopción de las criptomonedas y con el uso de mejor tecnología le da más herramientas a los usuarios.



La idea de la prueba piloto, dijo Laura Clavijo, es no frenar la innovación de las nuevas tecnologías.