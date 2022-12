La bolsa de Nueva York cerró en negativo y el Dow Jones bajó 1,4 %

Wall Street terminó, este lunes 5 de diciembre, en rojo y su principal indicador, el Dow Jones, cayó un 1,4 %, cuando los últimos datos del sector de servicios de EE. UU. generan preocupación entre los inversores por la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga su política agresiva de ajuste de tipos de interés.



(Vea: Una aproximación distinta a los riesgos globales).

Tras el toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restó 483 puntos, hasta 33.947, mientras que el S&P 500 descendió 1,79%, hasta las 3.999 unidades. El más afectado fue el índice Nasdaq, que aglutina a las grandes tecnológicas, que perdió un 1,93%, hasta 11.461 puntos.

El índice no manufacturero del Institute for Supply Management de noviembre, que es una lectura sobre el sector de servicios, llegó a 56,5, frente al 54,4 de octubre, pese a que las expectativas eran que cayera hasta 53,7.



Por su parte, los pedidos de fábrica en octubre aumentaron 1%, según el Departamento de Comercio, también por encima de las expectativas del mercado, que eran de un aumento del 0,7%.



Estos datos apuntan a que la economía estadounidense se mantiene resistente incluso cuando la Fed eleva las tasas de interés para tratar de frenar el crecimiento de la economía.



(Vea: Gobierno traza agenda para revisar el TLC con Estados Unidos).



En el grupo del Dow Jones, la única ganancia era para Boeing, que subía un 1,22 %. Mientras que la mayor pérdida, de un 7,35 %, era para la tecnológica Salesforce tras conocerse la salida de tres altos ejecutivos de la plataforma Slack, que adquirió en 2020, después de la renuncia de uno de los consejeros delegados de la compañía la semana pasada.



Los sectores también se recubrieron de rojo, encabezados por las pérdidas de 2,94 % de los bienes no esenciales y el energético, así como la bajada del 2,5 % del sector financiero.