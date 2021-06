La economía agropecuaria, protagonista en el PIB 2021

Un año después de la llegada de la pandemia, sus efectos son devastadores. Los principales indicadores se desplomaron, el desempleo y la pobreza regresaron a los niveles vistos a finales del siglo pasado, y sectores como la salud, la industria, el turismo, la educación y el comercio vivieron momentos críticos.

En medio de este panorama, el sector agropecuario fue uno de los pocos que mantuvo sus cifras en positivo en 2020, aunque no se puede decir que pasó en limpio, pues la caída de la demanda nacional e internacional alteró las condiciones para algunos sectores, especialmente cuyos productos se destinan a restaurantes o para exportar.



Las cifras indican que el campo ha mantenido su dinámica en la pandemia, respaldado en su alto potencial de crecimiento. Es más, el aporte rural a la economía puede ser aún mayor.



“Los productores rurales le cumplieron a Colombia. Desde que inició la pandemia el país ha estado bien abastecido de alimentos gracias al esfuerzo de quienes trabajan en el campo”, aseguró Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultora de Colombia (SAC), quien además sostiene que es necesario generar la condiciones para garantizar la rentabilidad de todas las actividades agropecuarias.



Según el Dane, el PIB agropecuario creció el año pasado 2,8%, mientras que la economía cayó 6,8%.



Según las estadísticas, cultivos como café, arroz, frutales, papa y cereales, registraron los mayores crecimientos, y en la actividad pecuaria se destacaron la ganadería bovina, porcina y avícola y piscícola.



El caso más destacado fue el de la caficultura, que el año pasado tuvo uno de los mejores comportamientos en cuanto su aporte, con una cosecha levemente inferior, pero con récord en el monto de recursos inyectados a la economía, equivalentes a 9 billones de pesos.



El buen momento del campo deja claro que el sector es protagonista de primer nivel en la reactivación. Y el año empezó bien, pues las expectativas de la mayoría de los productores son positivas, especialmente por los precios.



Se espera que en la segunda mitad del año, con el avance en la vacunación, el país empiece a retornar a la normalidad, y los precios regresen a los niveles del primer trimestre.



Los productos agropecuarios que este año mantienen buenos precios son café, carne de res, cerdo y pescado. Y el café sigue siendo el producto de mostrar.



La expectativas de los gremios indican que el PIB del sector crecería en el 2021 un 4%. “Es necesaria una mentalidad empresarial, con decisiones que se tomen con base a números y no al ojímetro, y se reconozca el tamaño del productor no necesariamente por la cantidad de hectáreas”, afirma Alejandro Sáenz, director de relaciones corporativas de Sáenz Fety.



