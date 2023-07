De las filas en los bancos a la autogestión a través del celular

Uno de los cambios más importantes que los ciudadanos han experimentado en las últimas tres décadas es la interacción con el sistema financiero, pues se ha pasado de las largas filas en las entidades para consignar o retirar dinero, a la autogestión de muchos productos y servicios a través del celular.



Y no es que ya no se presenten filas en los bancos o cajeros, pues las entidades mantienen la atención personalizada, sino que más bien la tecnología ha ayudado a eliminar parte de los trámites y la mayor digitalización permite tener presencia en zonas alejadas.



(Tres consejos para pagar sus créditos bancarios).



En los últimos 30 años se han expedido alrededor de 21 grandes normas, entre leyes y decretos, relacionadas con el sistema financiero y del Banco de la República.



En 1992 con la Ley 31, se le dio plena autonomía al Banco de la República y se configuraron las funciones y servicios que se agruparon en dos categorías: misionales y conexos y además se le permitió que lance al mercado monedas de alta denominación.



En 1993 se expidió una de las más importantes normas: el Decreto Ley 663 o llamado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.



(‘Colombia, cerca de ser tercer destino de remesas en la región’).

Bancos. EL TIEMPO / Cortesía

Ese año también, con la Ley 100, se permitió la creación de los fondos privados de pensiones quitando el monopolio que tenía el Instituto de Seguros Sociales (ISS) en el otorgamiento de esa prestación social.



A partir de 1996 y 1997 se reestructuró el mercado de deuda pública y se creó la figura de Creadores de Mercado y se permitió que el Banco de la República y las bolsas de valores fueran escenarios de negociación de deuda pública interna.



Augusto Acosta, exsuperintendente Financiero y expresidente de la Bolsa de Valores de Colombia, dice que entre 1997 se dio una crisis financiera que involucró al conjunto del sistema y se evidenció una debilidad del sistema cooperativo de ahorro y crédito y de los bancos cooperativos.



(¿Qué tan preparados están los bancos de EE. UU. ante un mal escenario?).



Producto de la declaratoria de Crisis Económica, en noviembre de 1998 se estableció el impuesto financiero del 2 por mil, que años después pasó al 4 por mil y que hoy se mantiene.



Un capítulo importante de ese momento fue el colapso del sistema de financiación hipotecaria con la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac) creado en 1972. Con el fuerte aumentos de las tasas de interés muchas personas perdieron sus viviendas, pues tenían créditos en Upac.



Entre algunas de las principales normas expedidas para superar la crisis estaban las leyes 510 y la 546 de 1999. Ese año el PIB de Colombia se desplomó el 4,2%.



(¿Cuál crédito le conviene para comprar vivienda?).

Finanzas. iStock

Acosta dice que solo hacia el 2004 y 2005 se estabilizó el sector financiero.



En esa época se le dio recursos al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) para ayudar a los bancos y que siguieran funcionando y a los deudores de Upac. En la medida en que los bancos intervenidos se recuperaron, Fogafín los vendió y recuperó gran parte de lo que invirtió.



Acosta dice que en 2001 el hecho relevante fue el nacimiento de la Bolsa de Valores de Colombia, tras la fusión de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente (Cali) y luego la creación del Autoregulador del Mercado de Valores y el Defensor del Cliente Financiero.



(Código QR de Bancolombia facilitará pagos en comercios).



Desde comienzos de 2001 la entonces Superintendencia Bancaria había comenzado a trabajar en políticas de supervisión basada en riesgos y en 2004 se aconsejó que la mejor forma de ordenar la supervisión era fusionando esa entidad y la Superintendencia de Valores y vino el nacimiento de la Superintendencia Financiera en noviembre de 2005 con el Decreto 4327.



La tecnología



Roberto Borrás, exsuperintendente Financiero y socio de la firma legal Garrigues, menciona que fenómenos como la captación ilegal de recursos y las pirámides han persistido.



(Neofinanciera amplía ciclos de transferencias interbancarias).



Destaca que dentro de los nuevos productos financieros, el movimiento fintech emergente y el uso de la tecnología en servicios financieros ha sido un disruptor y con un capítulo adicional de los criptoactivos.



El exsuperintendente valora que los servicios financieros han cambiado y se han multiplicado con la ayuda de la tecnología.



Además, destaca que las autoridades han fortalecido la línea de protección al consumidor financiero y que fue reforzado con la figura del defensor financiero y de la Superfinanciera con funciones jurisdiccionales.



(Topes que puede tener y transferir desde su cuenta de Daviplata).

Productos crediticios. iStock

Señala que la próxima ola que llegará al sistema es el open finance y el open data, el nuevo capítulo de transformación en la prestación de la relación de la información de los usuarios con el conjunto del sistema.



Otro tema que menciona Borrás que ha sido disruptor es la transformación de la industria de pagos digitales. Adicionalmente, otro capitulo regulatorio es la manera como la regulación financiera es más convergente hacia los estándares internacionales.



Una supervisión con base en riesgos, robusta y potente desde el punto de vista prudencial.



(Se conmemoran 100 años de la supervisión financiera en el país).



Finalmente, advierte que aún hay un reto grande con el desarrollo del mercado de capitales y mayor

De las crisis el sistema ha salido fortalecido

Acosta dice que tras las reformas de 1999 el sistema financiero no ha dejado de crecer y mejorar.



(¿Por qué cada vez más colombianos están prefiriendo los CDT?).



Dice que los escándalos de la pirámide DMG en 2008, de Interbolsa en 2012 y de las libranzas en 2016 fueron golpes que, pese a las pérdidas para miles de personas, no pusieron en riesgo al sistema financiero.



Asegura que las nuevas normas de Basilea (legislación bancaria internacional) han ayudado e inducido cambios regulatorios benéficos.



La Ley 1555 de 2012 permitió a deudores financieros el pago anticipado en las operaciones de crédito.



(Qué hacer si un cajero automático no le entrega su dinero completo).



Un capítulo importante fue la pandemia en 2020 y la Superfinanciera flexibilizó las normas de provisiones, y permitió refinanciar a las entidades que se les cayeron las ventas, así como un plan para los deudores.



Más recientemente hay que señalar las ofertas públicas de adquisición del Grupo Gilinski por Nutresa y Grupo Sura.



PORTAFOLIO