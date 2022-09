La Fed alista alza de tasas de 75 puntos en Estados Unidos

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos se alista para elevar la tasa de interés en otros 75 puntos básicos la próxima semana (20 - 21 de septiembre) para intentar frenar la desbocada inflación que no da tregua en ese país.



Así coinciden los principales analistas de mercado luego de la publicación del dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que mostró una ligera caída al 8,3% anual, un dato menor al esperado por el mercado y apoyado por la caída de los precios de los hidrocarburos. No obstante, la inflación subyacente, aquella que no contempla hidrocarburos ni alimentos, continúa repuntando a niveles históricos, llegando a una tasa anual del 6,83%.



“Los funcionarios de la Fed han dejado muy claro que no ralentizarán el ritmo de las alzas de tasas hasta que vean evidencia convincente de que la presión inflacionaria subyacente se está relajando de manera secuencial. Estos datos significan que la posibilidad de un aumento de 50 puntos básicos (pb) la próxima semana se ha ido. Pero la probabilidad del 20% de un aumento de 100 pb ahora parece exagerada”, analizó Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics.



Entre los analistas que ya apuntan a este nivel de incremento sobresalen las firmas Nomura Securities, y el CME Group.



“Si tuviera que elegir entre 100 puntos básicos en septiembre y 50 puntos básicos, elegiría un movimiento de 100 puntos básicos para reforzar la credibilidad”, escribió en su cuenta de Twitter Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro estadounidense.



Sin embargo, no todos en Wall Street están alineados con esta posibilidad. “Un alza de 100 puntos básicos puede ser percibido como un movimiento de pánico”, advirtió Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, citado por la agencia Bloomberg.



Por su parte, Edward Moya, analista económico de Oanda señaló que, a su juicio, los mercados “ya no confían en que la Fed solo entregue un aumento de 75 pb este mes, un aumento de medio punto en noviembre y un aumento de 25 puntos básicos en diciembre”, por lo que ve probable que el organismo monetario “tenga que ser aún más agresivo” con los aumentos de las tasas, lo cual puede alejar el atractivo por los activos de riesgo.

El petróleo cae



El precio del barril de referencia Brent, para entrega en noviembre, terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en US$93,24, un 0,78 % menos que al finalizar la sesión anterior.



El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de US$0,73 respecto a la última negociación, cuando cerró en US$93,97.



El dólar estadounidense, la divisa en la que se negocian los futuros del petróleo, repuntó respecto a otras monedas tras divulgarse una caída de la inflación en EE. UU. en agosto, lo que afectó a las operaciones en el mercado de futuros londinense, según los analistas.



Ese escenario frenó la subida del Brent después de tres jornadas consecutivas al alza, que le han llevado a volver a situarse por encima de la barrera psicológica de US$90 por barril.



Mientras tanto, el crudo WTI cerró la jornada de este martes con una bajada del 0,5%, hasta los US$87,31 el barril.

PORTAFOLIO Y EFE