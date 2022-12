Cae optimismo en La Guajira por reapertura fronteriza

El restablecimiento de las relaciones con Venezuela han sido uno de los puntos de inflexión más importantes en los pocos meses del nuevo Gobierno nacional.

Con lujo de detalles se promocionó el acto simbólico de la reapertura comercial con el vecino país, realizada en septiembre, por el cruce fronterizo entre Norte de Santander y Táchira, no obstante, otros puntos en común entre ambos países no han recibido la misma cobertura.



(Lea: Cancillería de Perú está molesta con Petro por defensa a Castillo).



A poco menos de cuatro días para cumplir el primer trimestre de la reapertura comercial entre Bogotá y Caracas, los resultados aún no están del todo palpables dentro de los actores principales: la población fronteriza.



Tal es el caso del departamento de La Guajira, fronterizo con el estado Zulia, por el cual se transportaba la mercancía antes de la reapertura, por medio del corredor Paraguachón-Guarero.



De acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de Comercio de La Guajira, el optimismo por el regreso formal del comercio con el país vecino se ha diluido con el paso de los meses.

La realidad fronteriza

Frontera Venezuela - Colombia Andrés Carvajal

La realidad económica de la población de la frontera norte con Venezuela está basada en un incremento de la informalidad, ante un éxodo migratorio descontrolado y la falta de oportunidades laborales formales para la población.



(Además: La hoja de ruta para cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela).



Bajo este escenario, el estudio de la organización empresarial, conocido como “Caracterización del comercio y percepción sobre la reapertura de la frontera Colombo-Venezolana”, muestra que para septiembre el 73% de los encuestados consideraban “favorable” a este hecho, al mismo tiempo que otro 72% lo veía como “una oportunidad para el desarrollo”.



Ahora bien, para el actual diciembre, la opinión generalizada ha dado un giro. El 61% de los encuestados consideran desfavorable la apertura comercial con el vecino país para la actividad comercial de Paraguachón, al tiempo que el 39% lo cree favorable.



En paralelo, en cuanto al desarrollo de su negocio, el 44% de los encuestados opinó que la reapertura de la frontera colombo-venezolana representa una oportunidad y el 38% una amenaza.



Esto contrasta en demasía con los resultados de la primera encuesta realizada en septiembre, donde el 72% de los consultados consideraban esta reapertura como una oportunidad frente al 28% que lo miraba como amenaza.



(Vea: Para 2023 sigue estrategia de alza de tasas para controlar inflación).

Otros efectos

Entre otras de las realidades que evidencia la nueva edición de la encuesta son los beneficios que se han alcanzado con esta reapertura fronteriza con Caracas.



Así, para el 13% de los encuestados, se ha notado una mayor afluencia de personas en la zona fronteriza de La Raya - Paraguachón. Un mismo porcentaje señaló que ha registrado un crecimiento del comercio. No obstante para el 58% no ha habido ningún beneficio.



Y sobre los problemas que se han presentado, el 31% de los negocios, identificaron dificultades en la movilidad debido al incremento del tráfico de camiones de carga. Otro 22% habló sobre la inseguridad, mientras el 20% dijo que se han disminuido las ventas “porque los transeúntes no se detienen en la zona a comprar”.



En línea con las inquietudes, el 6% indicó que no hay control por parte de las entidades públicas. Vale resaltar también que el 14% de los encuestados indicó que no se ha generado algún efecto negativo en la zona.



“Es necesario la articulación de las autoridades estatales, el gobierno nacional y local y las entidades públicas y privadas para atender los principales problemas de seguridad (vial y social) y movilidad que tanto afectan la economía de la zona”, pidió la entidad en las conclusiones del documento.



La Cámara de Comercio de La Guajira también señaló en este apartado que “aún se está a tiempo” para crear estrategias con el objetivo de “desincentivar el paso por trochas ilegales; fortalecer la creación de empleo formal e impulsar la dinamización de las ventas del sector en el corto plazo” de cara hacia 2023.

PORTAFOLIO