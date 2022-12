Los retos que tiene el país para potenciar sus importaciones

Las importaciones deben dejar de satanizarse y verse como una oportunidad para desarrollar el país en aras de la reindustrialización que promueve como política pública el Gobierno Nacional.

Esa fue una de las conclusiones que apuntó Camilo Henao, director ejecutivo de Daluca International, una empresa colombiana radicada en China que promueve las relaciones comerciales con el gigante asiático.



Es preciso apuntar que actualmente China es el segundo origen de importaciones de Colombia en el período enero-septiembre de 2022, con compras por US$14.350,9 millones.



¿Qué es Daluca?



Daluca International es una empresa que está especializada en la gestión y compra en China para diferentes tipos de clientes para distinto tipo de industrias que le están apuntando a tener un socio local al otro lado del mundo (tenemos presencia en China) para todo lo que tiene que ver con el suministro.



Ese es nuestro rol. Facilitar la competitividad de las compañías a través del abastecimiento de materias primas, productos terminados o semiterminados que sirven para muchos propósitos.



¿Cómo ha sido la evolución frente a 2020?

​

Nuestro trabajo ha tomado un enfoque más financiero porque antes era muy sencillo importar desde China, los fletes lo permitían, la tasa de cambio de igual forma.

Prácticamente cualquier persona o empresa sin importar el tamaño podría hacerlo. Hoy las cuentas no dan para muchas de ellas, porque el escenario se ha vuelto más complejo.



¿Por las tasas de interés y el dólar?

​

Siempre el mercado se comportará diferente. Antes los fletes estaban a US$12.000, ya han caído bastante, pero el dólar se trepó hasta los $5.000.



Sin importar lo que sucede en el escenario global, la principal función del empresario hoy en día es prepararse, es invertir en ser fuertes internacionalmente. Las tasas de interés y el encarecimiento en varios sectores está preocupando a varias compañías, pero el éxito de todas estas crisis, por así decirlo, es pensar en soluciones que se puedan implementar a nivel empresarial que le puedan dar competitividad a las compañías.



Camilo Henao, CEO de Daluca cortesía

¿Cuáles son las áreas de las compañías con las que trabajan actualmente?

​

Atendemos a compañías pequeñas, medianas y grandes de varios sectores, entre esos, maquinaria, cosméticas, tecnologías, textiles, acero, entre otras.



¿Cómo va la operación de Daluca este año?

​

Ha sido un año bastante interesante por las oportunidades que se han presentado a lo largo del mismo.



Por supuesto, en los primeros años del covid-19, muchas compañías pusieron freno de mano a las importaciones, pero durante 2022 aun con todos estos sucesos, muchas empresas han despertado.



Por más que exista cierta negatividad en la comunidad empresarial, tenemos otras compañías que están interesadas en avanzar con China pese a todo.

No va a dejar de ser un mercado estratégico a nivel mundial. Por ende, considero que es clave pensar en invertir.



¿Cómo está el volumen de negocios de Daluca?

​

En promedio manejamos operaciones de compras entre los US$10 millones y US$12 millones entre los diferentes clientes que atendemos.



En diversos espacios se ha criticado el aumento de importaciones:



¿cómo ve los señalamientos?

​

Muchos países, como Ecuador o la propia China, se han fortalecido desde la implementación de estrategias a nivel gobierno para que el país crezca en su producción.

En Colombia hablan de fortalecer el agro, pero me he preguntado en qué momento van a impulsar una política que diga “importemos maquinaria para el agro libre de aranceles”. Eso sería transformador para la industria. Empresas colombianas harían maravillas con esa tecnología.



La importación es una herramienta, un motor para el desarrollo.

Hay que quitar el tabú a decir que importar es nocivo para el país. Hay que darle un balance, como en todo.



ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio