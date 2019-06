La incertidumbre sigue golpeando los mercados

La moneda de Colombia subió ayer por una menor aversión al riesgo después de que Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para evitar la imposición de aranceles, lo que impulsó el alza del peso.



La divisa se fortaleció un 0,27% a $3.259,30 (precio de cierre), en su tercera sesión consecutiva al alza, y aumentó después de que los países norteamericanos dieran humo blanco para evitar la imposición de aranceles. No obstante, la divisa colombiana acumula una depreciación de 15,5% en los últimos 12 meses.



En tanto, el euro flaqueó luego de que fuentes dijeron que el Banco Central Europeo estaba abierto a recortar las tasas de interés si se desaceleraba el crecimiento económico.



En el mercado secundario de deuda pública interna colombiana, los referenciados títulos TES con vencimiento en julio del 2024 se valorizaron a un rendimiento de 5,425%, en comparación con el cierre del viernes de 5,515%.



A su turno, el índice Colcap de la bolsa perdió un 0,71% a 1.499,16 puntos, por cuenta de la venta de títulos del sector financiero. Las principales caídas se registraron en las acciones de la holding de inversiones Grupo Argos con 3,64% a $16.400; en las preferenciales de Grupo Sura con un 2,27% a $30.100 y en las ordinarias de la misma firma con un 2,21% a $32.700.



En contraste, la acción favorita del mercado – la de la petrolera Ecopetrol– perdió un 2,09% a $2.815 pesos, en línea con la caída de los precios del crudo durante la jornada, que cayeron ayer más de un 1% en una sesión en la que las tensiones comerciales entre Washington y Pekín continuaron amenazando la demanda, mientras que grandes productores como Arabia Saudita y Rusia aún no alcanzan un acuerdo sobre si extenderán un pacto de reducción del bombeo.



Los futuros del Brent, el referencial petrolero, cayeron un dólar, o un 1,6%, a US$62,29 por barril. En tanto, los futuros del crudo (WTI) de EE. UU. bajaron 73 centavos, o un 1,4%, a US$53,26 por barril.



En medio de la jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está listo para imponer otra ronda de aranceles a las importaciones de bienes chinos si no alcanza un acuerdo comercial con el presidente de China en la cumbre del G-20 más adelante este mes. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó estar abierto a más negociaciones comerciales con Washington, pero que no tiene nada que anunciar sobre una posible reunión.



Además, se conoció que las importaciones de crudo de China cayeron a cerca de 40,23 millones de toneladas en mayo, desde un máximo histórico de 43,73 millones de toneladas en abril, debido a una disminución de los envíos desde Irán provocada por las sanciones de EE. UU. y mantenimientos a refinerías.



“A medida que se acrecientan las preocupaciones sobre los aranceles entre Estados Unidos y China, vemos más ajustes a la baja en la demanda mundial de crudo durante este año y el próximo, lo que pone un tope a ocasionales alzas de precios”, dijo Jim Ritterbusch de Ritterbusch and Associates.



El banco Barclays, por su parte, aseguró en una nota que sus economistas habían revisado a la baja sus proyecciones para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos, China, India y Brasil, países que representan más de tres cuartos de las estimaciones de crecimiento de la demanda de crudo para este año.



Sobre la oferta, el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, dijo que Rusia era el único exportador de petróleo que no ha decidido si extender el acuerdo de recorte al bombeo que pactaron grandes productores. Ambos temas le seguirían pasando factura a la incertidumbre y los mercados, por lo menos en lo que queda de la semana.