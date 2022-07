‘La inflación de la carne de cerdo es negativa’: líder de Porkcolombia

En el marco del XX Congreso Internacional Porkaméricas 2022, que fue celebrado del 13 al 15 de julio, se llevó a cabo el conversatorio “visión al mundo de la porcicultura colombiana”, donde el presidente de Porkcolombia, Jeffrey Fajardo en diálogo con Rubén López editor general de Portafolio, abordó temas como la inflación, el alza del precio del dólar, el costo de los insumos, la producción, consumo e importación dentro del sector porcicultor en el país.



(Lea: Estas son las productoras de leche que la SIC indaga).

De acuerdo con Jeffrey Fajardo, la porcicultura colombiana, ha venido destacándose como uno de los actores del desarrollo del tejido empresarial del agro colombiano dando cuenta de cómo se ha venido impulsando el trabajo organizado por la asociación.



El sector porcicultor en los últimos años ha reflejado un crecimiento frente a su producción. Con cifras de Porkcolombia, para el cierre del año 2017, se produjeron 371.337 toneladas de carne de cerdo, cifra que incrementó para el 2018, con 410.281 toneladas. Para los años consiguientes como el 2019, la producción de carne de cerdo siguió creciendo, cerrando con 446.627 toneladas, seguidos por el 2020 en donde el aumento se siguió evidenciando con 468.429 toneladas.



Respecto al cierre del año 2021, Porkcolombia alcanzó una producción de 491.233 toneladas, incrementando 4,8% respecto al año anterior. En lo corrido del 2022, con fecha hasta mayo, el sector ha producido 203.940 toneladas de carne de cerdo. Según el presidente de la asociación, “la última década ha ido a la vanguardia del crecimiento, incrementando el doble o el triple de la economía colombiana. La fotografía del año 2010 era que se producían 192.000 toneladas de carne de cerdo en, hoy en día estaremos cerrando el año por encima de las 540.000 toneladas”.



Sin embargo, la inflación es un segmento que ha tocado diferentes sectores del agro, incluyendo al porcicultor.



De acuerdo con el presidente, el valor de la producción real en carne de cerdo ha crecido un 25%, pero, para el caso del crecimiento nominal, este ha incrementado un 47%, lo que indica que este “ha sido tocado por el fenómeno inflacionario que se empezó a dar el año pasado”.



Por esta razón, “notamos que este fenómeno oculta el valor real de la producción porcícola, y al quitarle esos dos elementos inflacionarios, que se indexan en el IPC y en el IPP, llegamos a un crecimiento del 25%" aseguró.



Sin embargo, “la carne de cerdo ha disminuido en su Índice de Precios al Consumidor (IPC), 2,02% es decir el -2,02%. Esta es una realidad que refleja la diferencia que tiene en el mercado la carne de cerdo, en comparación con nuestros competidores, pollo y huevo”, aseguró.



Por otro lado, uno de los factores que también ha presentado un crecimiento, ha sido el consumo per cápita de carne de cerdo. Según datos de la organización, en la última década la cifra ha aumentado exponencialmente, pasando en el 2010 de 4,8 kilos por persona a 12,4 kilos por persona para el 2021.



De acuerdo con Fajardo, desde la asociación de Porkcolombia, “nos dimos cuenta que ese crecimiento se había hecho de manera dramática en el sentido del número de animales que salían a beneficio y de las toneladas que producimos”.



Sin embargo, “el valor de esa producción se había mantenido relativamente estable durante la década rondando los 1,6 billones al año en término de los cerdos que salen a la venta en pie” afirmó.



Frente al aporte de la economía del país, el sector porcicultor estaría aportando en un producto interno bruto (PIB) cercano a los 12 billones de pesos anuales, participando por cerca al 6% del PIB agropecuario del país. "Hace una década nosotros no participamos ni con el 1%, lo que quiere decir que hemos impactado positivamente la dinámica de economía colombiana", aseguró el presidente.



Si bien es cierto, que el desempleo es un factor que afecta a la población colombiana, según Fajardo, "el sector porcicultor ha aportado en 140.000 empleos directos informales, en los que se incluyen a médicos veterinario, zootecnistas y técnicos en granja empleados en la industria porcícola que aportan un valor agregado al sector".



Los retos del sector



Desde la asociación Porkcolombia, se asegura que en términos de la penetración del mercado la carne de cerdo estaba presente en un 17% de los hogares colombianos en el 2010.



(Además: ‘La industria local de revestimiento tiene una oportunidad’).



Hecho que para el 2021 pasó una cobertura del 97% de hogares que dicen al menos consumir carne de cerdo una vez durante 15 días.



Ante los retos a los que se enfrenta el sector de la porcicultura en Colombia, está en la capacidad adquisitiva de los hogares para consumir carne de cerdo.



De acuerdo con Jeffrey Fajardo, presidente de Porkcolombia, el 80% de las personas colombianas son estratos uno, dos y tres, “las cuales no tienen la manera de incorporar carne de cerdo y otras proteínas en el consumo frecuente y en cantidades suficientes para cumplir con las ingestas de proteínas que recomiendan la asociación mundial de la salud. Ahí hay un reto muy importante y es que el país pueda llegar a transitar a una clase media más robusta que se engrose y que resulte consumiendo más carne de cerdo”.



PORTAFOLIO