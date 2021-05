La intermediación financiera continúa alta

Se dice que en Colombia el margen de intermediación, es decir la diferencia entre las tasas que las entidades les ofrecen a quienes les llevan recursos, frente a las que les cobran por sus créditos es alta, pero en la ecuación intervienen factores por fuera del control de los establecimientos.

Según la Superintendencia Financiera, aspectos como el riesgo de impago, el plazo de la deuda y el tipo de garantía que respalda la operación, son algunos de los mas importantes, pero también se consideran las condiciones de oferta y de liquidez del mercado, la estabilidad de los recursos e incluso tasa de referencia del Banco de la República.



El organismo de supervisión dice que aunque no hay una única forma de calcular el margen de intermediación, “en general, las medidas pueden clasificarse en dos grandes grupos: ex-ante y ex-post”.



La primera medida parte de la diferencia simple entre las dos tasas. Bajo el método todos los créditos son productivos, es decir que no incorpora el porcentaje de deterioro, las dificultades para la recuperación de la cartera, los plazos de la colocación, ni la estabilidad de los recursos captados.



La alternativa se usa en comparaciones internacionales por su simplicidad.



La Superfinanciera dice que según el Banco Mundial sobresale Brasil, donde el margen supera el promedio de la muestra (11,3%) y en Colombia el indicador está por debajo (7,3%).



Y asegura que para superar las debilidades de la primera medición se utiliza el margen ex-post, es decir la diferencia entre los ingresos por el activo menos el costo de gestión del pasivo.



Según la medición, México y Chile tienen menores márgenes de intermediación que Colombia.



EXPLICACIÓN



Para Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria, “en Colombia el margen de intermediación es alto y nosotros nos comparamos con países con los que quisiéramos ser pares como México y Chile, pero lo que hay que ver su profundización bancaria”.



“La banca en Colombia es muy convencional y todavía hay población poco bancarizada, lo que que no deja bajar los costos”.



Señala factores como los encajes por lo que los márgenes suben, pero dijo que “en Colombia se han disminuido los costos, pero falta camino por recorrer”.