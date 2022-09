La inversión en las regiones, eje del debate sobre el PGN del 2023

La semana pasada el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023 recibió el visto bueno del Congreso en su primer debate. Con un monto de $405,6 billones, de los cuales $74,02 billones serán para inversión, $253,6 billones irán a funcionamiento y $77,9 billones corresponden al servicio de deuda.



Si bien se lograron varias adiciones de recursos para algunos sectores, y se alcanzó un aumento de 6,3% en la inversión con relación al presupuesto de la vigencia de 2022, varios de los reparos que se presentaron desde el Legislativo están relacionados es con los recursos que recibirán las regiones.



El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad encargada de presentar al Congreso la regionalización preliminar e indicativa del componente de inversión del presupuesto. De acuerdo con el documento, del total de los recursos hay $53,01 billones que serían regionalizado, otros $9,1 billones por regionalizar o de regionalizaciones predeterminadas, y $11,8 billones que corresponden a recursos que no se distribuyen entre las regiones.



Según el reporte que entregó la semana pasada, para el próximo año, la región con la mayor asignación en 2023 sería Antioquia, con $ 6,15 billones, lo que representa un aumento de 11,8% en el presupuesto con relación a la vigencia actual ($5,5 billones).

De este monto, el grueso del presupuesto se iría a transporte ($4,48 billones) y a inclusión social y reconciliación ($1,69 billones).



Detrás de este está Bogotá D. C., con una asignación de $5,05 billones, donde la mayor inversión se concentra en el sector de inclusión social y reconciliación ($1,8 billones), trabajo ($665.865 millones) y educación ($664.889 millones). El presupuesto de inversión de la capital muestra un incremento de 3,9%.



Y le sigue también Valle, que se quedaría el próximo año con $3,46 billones de la inversión del presupuesto. En este se dio un aumento en la inversión del 16,8%. Alrededor de un tercio de los recursos del presupuesto nacional para la región ($1,07 billones) se destinarán al sector de inclusión social y reconciliación.



Cundinamarca por su parte, aparece como la cuarta región con la mayor asignación en términos de inversión dentro del presupuesto regionalizado ($2,71 billones), y vería un aumento en 2023 de 20,2%. También se destacan los montos de Santander, con $2,52 billones, tras un aumento de 29,6%, de Bolívar ($2,48 billones), que aumenta por su parte en 28,5% y de Atlántico ($2,3 billones), que subiría 15,7%.



Del otro lado están los departamentos que tienen las menores asignaciones de presupuesto de inversión.



La más baja es la del departamento de Guainía. A pesar de que para 2023 se proyecta un aumento de 25,6% en los recursos del territorio, estos solo llegan a $174,000 millones; en Vaupés el presupuesto se duplica, de $90.000 millones a $189.000 millones, pero sigue siendo de las asignaciones más bajas, y también están entre los menores montos los presupuestos de inversión Guaviare ($293.000 millones), Vichada ($301.000 millones) y Amazonas ($332.000 millones).



Los congresistas piden más recursos



En medio de la discusión entre las comisiones económicas (tercera y cuarta) del Senado y la Cámara que se dio la semana pasada, fueron varios los congresistas que expresaron su intención de lograr más recursos para sus regiones.



Tal es el caso del senador Efraín Cepeda, coordinador ponente del proyecto de presupuesto, quien asegura que se dio ‘un voto de confianza’ en un presupuesto bien construido, pero que para segundo debate, la bancada del Atlántico espera ‘equilibrar la cancha’.



“No puede ser que mientras que el presupuesto de incrementa en más de $4 billones, el presupuesto regionalizado del Atlántico perdemos casi $250.000 millones, pues hay caídas sustanciales en deporte y recreación, que cae 52%; Fiscalía, justicia y derecho en 65%; rama judicial en 47%”, dijo.



También desde el Caribe, la senadora Liliana Bitar hizo un llamado para revisar la asignación de Córdoba, que es de $1,9 billones. “Nos preocupa, cuando revisamos nuestro presupuesto departamental, que un departamento como Córdoba decrece en términos reales en 7%, y uno de los sectores que más decreció fue el de deporte y cultura. Pedimos para segundo debate que se tenga en cuenta este sector, y así poder construir un presupuesto más equitativo para las regiones”. dijo.



Otra senadora que expreso su inconformidad fue Liliana Benavides. “Un tema que nos preocupa enormemente es el presupuesto regionalizado del sur de Colombia, del departamento de Nariño, un departamento que tiene todas sus esperanza, pues en la región 80% de sus habitantes votaron por el presidente Petro. Miramos con preocupación la conectividad regional, el departamento pasa de $30.000 millones en vías terciarias a $7.554 millones”, increpó. Para Nariño el presupuesto regionalizado de inversión en 2023 está en $2,26 billones.



