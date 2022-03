La Nación se alista para una nueva ‘bonanza’ petrolera

La suspensión de las compras de crudo de EE.UU. y Reino Unido a Rusia, por la invasión de este último a Ucrania, y que llevaron a un precio del barril Brent a US$127,98 (al cierre de la jornada de ayer), siguen despejando el camino para que en Colombia se presente una nueva bonanza petrolera.



Y es que, con una cotización que registró en el último año una variación de 87,54%, si se tiene en cuenta que para el cierre de esa jornada (marzo 8 de 2021) marcó los US$68,24 el barril, la diferencia a favor de US$59,74, le permitirá al país no solo optimizar los costos de operación en producción de crudo, sino además aumentar los volúmenes de extracción para incrementar reservas.



Además, el panorama se terminaría de aclarar aún más, con una cotización de US$63 el barril en el Marco Fiscal de mediano Plazo (Mfmp) y ajustada a US$70 en el último Plan Financiero, y que fueron trazadas en el Gobierno Nacional, en contraste con un reciente análisis de JP Morgan, el cual estima que al cierre del 2022, el precio puede llegar a los US$180.



Según las proyecciones de Campetrol, el PIB petrolero crecería en total en un rango entre 3,5% y 7,3%, lo que representaría un incremento de entre 8,7 pps y 12,5 pps con respecto al crecimiento promedio de 2021.



“Específicamente, bajo las condiciones actuales, estaríamos observando un incremento anual de 5,53%”, indicó Nelson Castañeda, presidente ejecutivo del gremio.



Las razones que plantea Campetrol para el aumento del PIB petrolero son la materialización de los planes y programas de inversión de las compañías, que incrementarían la actividad del sector, el auge económico nacional que se trasladaría a la industria, luego de dos años de contracciones, 2021 generaría un efecto base al alza para 2022, la puesta en marcha de los proyectos de offshore y no convencionales, y los precios favorables que incentivan la ejecución de los proyectos.



El panorama mejoraría también en producción, ya que las estimaciones de Campetrol señalan que, por cada dólar que sube el precio del petróleo, se aumenta entre 10.000 y 12.000 barriles promedio día (bpd) el bombeo.



Para 2022, el gremio calcula que la extracción de crudo nacional se ubicaría en un rango entre los 738.000 bpd y 807.000 bpd, lo que significaría un incremento de entre 0,3% y 10% con respecto al promedio de 2021.



“Específicamente, bajo las condiciones actuales, estaríamos observando un promedio de 771.000 en cuanto a producción para el 2022”, dijo Castañeda.



Sin embargo, el gremio deja en claro que los grandes resultados en cuanto a extracción no se reflejarán en la operación del presente año, sino que el incremento significativo de la extracción se registrará en el 2023.



“El incremento de la demanda de crudo colombiano en EE.UU. por causa de los bloqueos al petróleo ruso, la aceleración de proyectos de perforación de pozos de desarrollo, y la puesta en marcha de campos cerrados durante la pandemia, cuya producción es rentable bajo el actual escenario de precios, ayudarán a incrementar la producción”, recalcó el presidente de Campetrol.



El gremio también proyecta, derivado del alza en el precio del barril, un aumento en el valor de las exportaciones de crudo para el 2022 y que se ubicarían entre US$18.000 millones y US$21.700 millones, lo que representaría un incremento de entre 35% y 62% con respecto al valor de las exportaciones petroleras de 2021.



“Específicamente, bajo las condiciones actuales, estaríamos observando unas exportaciones petroleras de US$19.880 millones”, dijo Castañeda.

ALFONSO LÓPEZ

PORTAFOLIO