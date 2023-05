La Orinoquia ya tiene listo su propio plan de desarrollo

Asorinoquia le presentó al Gobierno la ‘Misión Orinoquia’, una iniciativa para articular los esfuerzos del sector público y el privado, para en conjunto convertir a los cuatro departamentos que la conforman en líderes de la producción agropecuaria y de la protección del medio ambiente, contribuyendo con el fortalecimiento de la economía campesina y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.



En efecto, la Misión la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia, Asorinoquia, contempla el compromiso de los empresarios de la región de continuar y expandir sus proyectos, aumentar las inversiones propias y atraer nuevos inversionistas, nacionales y del exterior, continuar mejorando la calidad de vida de las comunidades, ser actores relevantes en la ‘paz total’ y en el desarrollo económico y social del país.



Según la directora de la Asociación, Clara Leticia Serrano: “Misión Orinoquia pretende ser una hoja de ruta con metas específicas, plan de acción, cronograma, indicadores de medición y responsables para incrementar de manera significativa la producción de alimentos para lograr la soberanía alimentaria, fomentar políticas que favorezcan la protección y conservación de los ecosistemas, y mejorar la calidad de vida de los colombianos”.



La Misión contempla 12 ejes estratégicos en torno a los cuales se debe articular la gestión del sector público y el privado: fortalecimiento de la economía campesina; bienestar de la población; seguridad ciudadana y jurídica; tierra para todos; aumento de la productividad agropecuaria; ganadería sostenible y regenerativa; cadena de proteína animal; clústeres forestales; ecoturismo; aumento de exportaciones; infraestructura, y transición energética.



Pero Asorinoquia no se ha quedado en el documento y ya lo trajo a conocer Bogotá: lo presentó al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio de Hacienda, para avanzar en establecer las alianzas público-privadas necesarias debidamente articuladas con los Pactos Territoriales.



Ahora al documento lo van a llevar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Presidencia de la República. La gente de los cuatro departamentos de Asorinoquia (Arauca, Casanare, Meta y Vichada) no quieren dejar el estudio en un estante quieren llevarlo a la práctica y buscan el apoyo del Gobierno en la tarea de ser una región con mayor productividad.



No en vano suman un área de 254.335 Km2, equivalentes al 22% del territorio nacional. En 2022 en la región se produjeron aproximadamente 4 millones de toneladas de alimentos, comida suficiente para alimentar al total de la población de Bogotá durante un año y tres meses. En la Orinoquia se cultivan: palma de aceite, arroz, maíz, soya, plátano, café, yuca, naranja, limón, maracuyá, caucho, patilla, piña, aguacate, papaya, caña, cacao y marañón, entre otros cultivos.



Cerca del 46% del territorio de la Orinoquia está destinado a la ganadería, terreno que se podría aprovechar de manera más eficiente para incrementar de manera significativa la producción de alimentos para alcanzar la soberanía alimentaria.



Actualmente del proyecto forman parte 19 compañías y organizaciones de carácter privado de diferentes tamaños y actividades económicas. Sus actividades se concentran en tres frentes: infraestructura, medio ambiente y bienestar social.



Para 2030, la Asociación, espera convertir la Orinoquia en la región líder del país en la producción agroindustrial sostenible y en la protección del medio ambiente, con inclusión social y modelos asociativos que fortalezcan la economía campesina y mejoren la calidad de vida de la población de los departamentos que componen la Orinoquia.

