Inflación, gran problema para cinco de cada 10 colombianos

El Dane dio a conocer la actualización de su Encuesta de cultura política (ECP), que se realiza cada dos años y en esta ocasión trae los datos para el 2023, enfocada en temas como la percepción de problemáticas, la opinión frente a la política actual y el sentimiento de cómo va el país.



Este informe se enfocó en tres grandes puntos centrados en ideologías y percepción de la política actual, impacto de la economía en las dinámicas sociales, la interacción de los consultados con los diversos sectores y colectivos de la sociedad, y el manejo que se le da a los espacios de ocio y tiempo libre.



En lo que concierne a la democracia y política, el 87,6% cree en el derecho a elegir y ser elegido y el 81,2% apoya la existencia de entidades como las autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales; elegidas por voto popular. No obstante, a la hora de consultar los niveles de participación, se aprecia una realidad diferente.



Revisando el nivel de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 18,1% dice estar “muy satisfecho”, el 44,2% se declaró natural y el 33,7% dijo que está “muy insatisfecho”. Las regiones Caribe (27,3%) y Central (18,8%) fueron las que mostraron los mayores índices de satisfacción.



El 86,9% de las personas de 18 años y más manifestó estar inscrito para votar en las elecciones presidenciales de 2022, sin embargo, menos del 90% salieron a las urnas a participar de esta jornada democrática, dato que si bien es alto para el histórico nacional, deja claro que todavía hay un alto abstencionismo.

“Se preguntó a los ciudadanos que manifestaron no haber votado en las elecciones presidenciales sobre las razones por las cuales no lo hicieron. Para el total nacional, la principal razón fue el desinterés (40,1%), seguida de los candidatos prometen y no cumplen (32,8%), y los políticos son corruptos (28,4%)”, dijo el Dane.



Por otra parte, en el capítulo de “capital social”, esta autoridad estadística se centró en conocer esos problemas que los afectaron directamente (como individuo o comunidad) en el último año, sacando a relucir la inflación como uno de los factores que más influyó de forma negativa en la percepción de los colombianos.



En este punto, el Dane asegura que 53,6% de los colombianos dijo que encontró un problema en el aumento desproporcionado de los precios de la canasta familiar, mientras que para un 38,1%, el problema estuvo en las tarifas, calidad en la prestación o falta de servicios públicos.

Inflación Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Temas como la inseguridad (33,9%), la movilidad (20,4%) y los impuestos, especialmente el predial y sus aumentos (16,3%); actualmente tienen un impacto muy bajo entre la percepción de la ciudadanía o por lo menos eso se aprecia en los datos del Dane. Otra cifra que llamó la atención tuvo que ver con la pregunta “¿A quién no quisieran tener de vecinos(as)?”, que según el Dane “en las tres rondas anteriores, el principal grupo frente al cual las personas de 18 años y más, manifestaron que no desean tener como vecinos son los consumidores de sustancias psicoactivas, con 56,5% en 2023 y una variación positiva de +3,5 p.p frente a la última ronda”.



El segundo y tercer lugar correspondió a excombatientes (41,7%) y exparamilitares (41,3%), presentando una variación de +3,1 p.p en ambos casos.



Por último, la familia sigue siendo el pilar fundamental en la vida de los colombianos, con un impresionante 96,9% de la población considerándola como el grupo más importante. Esta cifra muestra un aumento positivo del 0,9% con respecto a la encuesta anterior.



En segundo lugar, el tiempo libre también gana relevancia, con un 89,2% de la población registrada.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio