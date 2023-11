Las reformas de este gobierno solo generan incertidumbre: Iván Duque

Archivo particular

El expresidente Iván Duque, quien hizo parte de los panelistas de la Asamblea General de la Anif, realizada este viernes 17 de noviembre, arremetió contra las políticas y reformas que se están adelantando durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, las cuales dijo que solo están generando incertidumbre.



En diálogo con Francisco Miranda, director de Portafolio, Duque Márquez señaló que actualmente se están enviando muchas señales que confunden y generan temor entre los inversionistas, espantando con esto la posible llegada de nuevos capitales al país.



"Veo una serie de reformas que lo único que generan es incertidumbre. La pensional busca hacer un corralito en cámara lenta, y traería consecuencias nefastas", explicó el exmandatario.



También resaltó que "la política del Gobierno en este momento tiene un tinte anti empresarial, lo cual está afectando de gran manera la economía colombiana", situación que se ve reflejada en la desaceleración y falta de fuerza en la reactivación que enfrenta el país.



Iván Duque aprovechó su intervención para rechazar la idea de modificar la regla fiscal, que planteó esta semana el presidente Petro, y dijo que esto llevaría al país a una “catástrofe económica” innecesaria, especialmente en los tiempos de crisis que se viven actualmente.



“Esto nos pondría en una situación catastrófica de inmensas proporciones en el contexto macroeconómico. Debemos por el contrario, dar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas y convertir a Colombia en un destino seguro para la llegada de capitales que generen desarrollo”, agregó.



Por último, este expresidente dijo que se debe tener mucho cuidado con el incremento del diésel que se viene para los próximos meses, ya que esto golpeará muy fuerte el costo de vida, razón por la cual hay que ser muy estratégicos con lo que se hará a futuro, puesto que la inflación no está derrotada.



"El gobierno dice que subirá el precio de la gasolina, pero hoy en día el déficit del Fondo de Estabilización corresponde en un 80% por el Diesel, el cual no se ha tocado”, explicó Duque Márquez.



Iván Duque hizo un llamado al Banco de la República para que no se deje presionar por el Gobierno Nacional y tenga en cuenta que su meta es garantizar una economía estable, razón por la cual debe ser autónoma en la toma de decisiones.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio