La regulación de las cripto es un paso obligatorio, según experto

Ripio, la plataforma argentina de criptomonedas aterrizó en Colombia como producto de su plan de expansión que lidera por la región desde 2013. Su country manager, Luc Zuelgaray, explicó que entre sus estrategias está profundizar la educación financiera sobre la economía digital y el papel de las cripto.



¿Qué los llevó a llegar a Colombia?



Estamos en un mundo de economía digital que tiene afán de todo pero creo que la llegada de una empresa a un país no se puede hacer con afán y tiene que hacerse con una toma de acción muy estratégica. Y en eso hay dos insumos muy grandes: el interno, el deseo de crecer; miras qué ofrece la región, estudiamos cada país y en eso sobresale Colombia. Y el otro insumo es que el país ya tiene cinco millones de personas que están usando cripto, una atracción fuerte por varias verticales, el movimiento migratorio venezolano que aportó mucho al desarrollo; un rechazo y un desafío de la banca tradicional a bancarizar a todas las personas. Hoy la propuesta de Ripio no es una propuesta que va en contra de los bancos, si no que complementa al sistema financiero.



Creo que mucha gente se equivoca al pensar que el mundo cripto quiere reemplazar a la banca, para nada. Lo que sí quiere este mundo es tener una oferta que complementa lo que te ofrecen los bancos porque la cripto no convive de forma aislada, sino ahí pegada al mundo financiero.



Entonces, por oportunidad de mercado, sí existe un negocio y dos, por un deseo y un propósito de que la mecánica latina requiere una propuesta de valor diferente.



¿En qué consiste esta propuesta de valor?



Ripio no propone un portafolio de 19.000 criptos; nosotros hacemos un trabajo bastante fuerte de curaduría de contenido, en lo cual hoy estamos proponiendo menos de 20 monedas, porque lo que pensamos es que podríamos salir de una forma agresiva comercial con éxito o sin éxito, pero lo que pensamos es en nuestro propósito educativo muy fuerte y en la medida en la que se entienda el propósito, se comprende el objetivo de la cripto y tú te puedes volver un usuario y un cliente.



Ahí es donde Ripio entra en el mercado colombiano a ofrecer toda esa vertical de educación financiera de la economía digital, blockchain y web3, que durante dos años vamos a enseñarle a las personas no qué es nuestra empresa, si no qué es la economía digital y cuál es la propuesta de valor de Ripio sobre eso.







¿De qué va la idea de complementar el sistema financiero?



Hoy en día, un ser humano tiene una necesidad de dinero y en ese caso se acerca a una entidad financiera y solicita un crédito; o en el otro caso, tiene dinero y requiere generar inversión y cuando eso sucede es para generar ganancias. Ahí es donde la oferta de cripto es un complemento, es decir, si tu tienes una perspectiva de invertir $10 millones, tratas de entender qué porcentaje vas a destinar a la cripto, porque mi rol no es esconder los esquemas o la volatilidad, sino explicar por qué la cripto se está cayendo, por qué está subiendo. Hoy en día la cripto es una oportunidad de inversión a largo plazo. Hay que matar los paradigmas muy fuertes de que te vas a volver millonario a los tres días.

¿Cuáles son el resto de sus objetivos en el país?



Hay un primer tema que es de reactivación económica. Hicimos una inversión de más de US$1 millón en la rehabilitación del teatro Metro y que ahora es teatro Ripio. Hay una perspectiva de experiencia, entender toda la mecánica del ecosistema. Hoy te enseño qué es la cripto y en un segundo paso te voy a enseñar dónde puedes usar la cripto, tanto a personas naturales como a empresas, con las cuales estamos hablando sobre cómo pueden comenzar a vender con cripto de forma paralela al PSE, por ejemplo. Ahí también está el propósito de la economía digital.



La cripto se está volviendo una alternativa y en ningún momento queremos confrontar un modelo con otro. Cuando ya hay cinco millones de personas con cripto, debes ofrecer un valor agregado.



¿A lo que resta de año cuáles objetivos esperan lograr?



Permíteme ponerlo en perspectiva, en dos años queremos lograr un millón de usuarios en Colombia.



¿Qué piensa Ripio sobre los proyectos de regulación de cripto en la región?



Pienso que la regulación es un paso obligatorio. La volatilidad que hoy existe de la cripto es por falta de ecosistema. Voy a hacer una analogía: ¿cuál es la riqueza del petróleo? La gente lo necesita para hacer productos de plástico, tanquear un carro, lo que sea, pero el día que se descubrió el petróleo no tenía uso, sin embargo entendió que tenía un valor.

En la cripto estamos en el mismo momento. Hemos encontrado que el bitcóin, por ejemplo, tiene un nivel de seguridad entre lo más alto que existe.



Además tiene dos propiedades muy importantes que es el gps less, donde podemos intercambiar la plata en tiempo real sin importar en qué parte del mundo estemos y también es timeless, donde tu no tienes que esperar a la apertura de un banco para hacer la transacción. Allí es donde va la cripto hoy en día y la regulación va a permitir el desarrollo de estos ecosistemas. Cuando un gobierno regula permite la implementación de las herramientas y después la adopción de un ecosistema lo que va a permitir es acabar un poco con la volatilidad de la cripto.



