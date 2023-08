Revisión y no renegociación: la ruta para TLC con EE. UU.

En el marco la asamblea de la Andi, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, aseguró que frente al anuncio de renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que hizo el presidente Gustavo Petro, lo que se está gestionando es una revisión de los capítulos del acuerdo para llegar a condiciones equitativas.



Esto resultaría contrario al término de una “renegociación”, tal y como lo afirmó el presidente.



Umaña se refirió a que entre los dos países se está haciendo un análisis del tratado completo para llevarlo a la Comisión Administradora, con el fin de tomar decisiones conjuntas “que servirán para mejorar las condiciones”.



“Significa que vamos a negociar dentro del marco legal todos los temas en un análisis consciente que hemos hecho. Eso quiere decir que estamos en un proceso de revisión para acordar una negociación dentro de los términos del tratado y eso fue lo que dijo el presidente, tal vez le puso el 're', pero eso es lo que se está haciendo”, dijo el líder de la cartera de comercio.



Explicó que desde los inicios de este Gobierno vino la representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos, con quien se definió la metodología para abrir el análisis de cada uno de los capítulos del tratado y llevarlo a la Comisión.



Entre los temas de revisión destacó el capítulo de acceso al mercado, explicó que la normatividad de Estados Unidos otorga unos subsidios y ayudas internas en el sector de alimentos.



“El presidente habló del maíz en donde el hecho de que exista un subsidio seguramente crea distorsiones en la competitividad y tenemos que recuperar los equilibrios”, indicó.



Al tiempo, aseguró que “tenemos que competir en igualdad de condiciones, productores colombianos con los extranjeros, quitando los subsidios que existen en Norteamérica o Europa porque eso crea condiciones de inequitativas”.



Por otra parte, el funcionario se refirió a los servicios y compras públicas. En ese sentido, dijo que Colombia abrió todo el mercado para la oferta de servicios profesionales y empresariales. Sin embargo, el gigante norteamericano solo dio acceso a la parte central y algunos estados. “Estamos preguntando por qué no se ha cumplido eso en 10 años”, afirmó el ministro.



En su intervención ante los empresarios e industriales del país, el ministro Umaña dijo que “dialogué con el presidente porque yo no me mando solo. Seguimos en ese tema de la revisión del tratado para llegar a unas conclusiones que llevan a una negociación, pero por ahora no estamos pidiendo como Gobierno colombiano ninguna renegociación”.



Adicionó que “en noviembre es el final de todo un proceso y es algo que se ha hecho con un cronograma y en conversación con los norteamericanos. Llevamos cinco mesas y nos faltan tres o cuatro”, concluyó el jefe de la cartera.



También manifestó que están trabajando en los temas de las inversiones porque “para este Gobierno es fundamental que jamás un tema ambiental pueda ser demandado por cualquier inversión en el marco de los tribunales internacionales”.



La apuesta del agro

En el contexto de la Asamblea de la Andi, el Minagricultura junto con Asoleche y Alquería anunciaron la ruta de trabajo para acelerar la industrialización del sector lácteo del país.



Según lo dicho, la ejecución del plan permitirá pasar de un promedio de 6,3 litros diarios por vaca a 8 litros diarios, mientras se atienden tres frentes en concreto: extensionismo y asistencia técnica; créditos asequibles y sistemas de pulverización públicos.



