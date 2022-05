La transmisión de tasas del Emisor va a medio camino

Desde septiembre del año pasado el Banco de la República ha subido en 4,25 puntos porcentuales su tasa de interés de referencia y aunque el proceso de transmisión hacia el costo de los créditos que desembolsan los bancos no se da de manera inmediata, pues puede tardar hasta 16 meses, ya se aprecian incrementos de intereses en algunas de las modalidades hasta de casi tres puntos porcentuales.



Esto sucede en medio de un proceso de fuerte crecimiento del crédito, que de acuerdo con el Banco de la República, a marzo era del 14%. Según analistas, va a comenzar a moderarse.



De acuerdo con los datos suministrados a la Superintendencia Financiera, con base en el reporte de todas las entidades que desembolsan créditos, al cierre de marzo el promedio de tasa que cobraban las entidades en los créditos de consumo, sin tarjetas de crédito, era de 17,70%, una cifra mayor en 2,25 puntos porcentuales frente a la media que cobraban en septiembre pasado, mes en el que estaba en 15,45%. Con relación a un año atrás, la diferencia es de 2,39 puntos porcentuales, cuando la cifra era de 15,31%.



En materia de costo de tarjetas de crédito para personas naturales, el promedio de intereses que pagaron los clientes en marzo pasado fue del 24,83%, es decir 2,42 puntos porcentuales por encima de la que había en septiembre de 2021 cuando las entidades cobraban en promedio 22,41%. Frente a marzo de 2021 la diferencia es de 2,14 puntos porcentuales pues en ese mes el promedio de tasa era del 22,69%.



En microcrédito el promedio de tasa que cobraban los establecimientos en el tercer mes de este año era de 34,09%, esto es 2,53 puntos porcentuales más alto que en septiembre, mes en el que el promedio era de 31,56%, y 1,38 puntos superior frente a un año atrás cuando la tasa promedio era de 32,71%.



Por su parte, la modalidad en donde en promedio más se ha apreciado un incremento del costo es la de comercial ordinario, pues al cierre del tercer trimestre llegó al 14,19% es decir, superior en 2,79 puntos porcentuales a septiembre de 2021, mes en el que estaba en 11,40% y frente a un año atrás la diferencia es de 2,46 puntos porcentuales más alta, pues esta llegaba a 11,73% en marzo de 2021.



Guillermo Sinisterra, profesor de Economía de la Universidad Javeriana dice que no obstante la tasa del Banco de la República “se ha triplicado entre septiembre de 2021 y abril pasado, del 1,75% al 6%”, el alza no se transfiere en la misma magnitud al crédito.

Recuerda que en la asignación de créditos las entidades tienen en cuenta varios factores como las implicaciones del riesgo, el margen de intermediación y no solo lo que le cuesta al banco.



Sinisterra considera que tras el alza de 4,25 puntos porcentuales en la tasa de política monetaria no hay un acuerdo de cuánto se demora la transmisión a la economía, aunque el Emisor dice que esta se da entre ocho y 16 meses.



Una reciente presentación de Asobancaria menciona que aún restan 100 puntos básicos para completar el actual ciclo alcista de tasas, se esperaría que la tasa de colocación se incremente 1,68 puntos porcentuales adicionales este año, llegando a 16,41%.



Arnoldo Casas, director de Inversiones de Credicorp Capital dice que en medio de la normalización de la política monetaria, en el canal del crédito los bancos implementan el acuerdo de Basilea III, que ha generado competencia por recursos en especial en plazos de más de un año, lo que ha ocasionado que al captar a más largo plazo tengan que subir las tasas de los CDT.

