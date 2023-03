Las 10 críticas que tiene Asofondos sobre la reforma pensional

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), agrupadas en Asofondos, levantaron la voz tras la radiación de la reforma pensional. El gremio que agrupa a Colfondos, Porvenir, Skandia y Protección, presentó un decálogo con las críticas que tiene al proyecto de ley que busca reformar el modelo actual e introducir un sistema de pilares.



(Vea: Reforma pensional: el plan para aumentar la cobertura en pensiones).

La propuesta del Gobierno contempla en un primer pilar, al que el Gobierno ha denominado ‘solidario’, una cobertura de $223.800 para cobijar a 2,59 millones de personas mayores de 65 y en condición vulnerable.



El segundo pilar es el semicontributivo, que otorgará una renta vitalicia a las personas que no se pudieron pensionar pero que tienen semanas cotizadas.



El tercer pilar, el contributivo, recoge a todos los afiliados al sistema. Allí, Colpensiones recibirá todos los aportes hasta los 3 primeros salarios mínimos (smlmv) cotizados y los fondos privados recibirán las cotizaciones que exceden los 3 salarios y hasta 25 salarios.

El último pilar, el de ahorro individual voluntario, será para aquellas personas que tengan capacidad de pago y pueden ahorrar para obtener una mejor pensión e irá a las AFP.

Quejas de Asofondos

Con proyecto de ley en mano, el gremio de los fondos privados de pensiones, dirigido por Santiago Montenegro, expresó sus reparos y preocupaciones sobre la iniciativa. El primer punto que argumentó es que “con este proyecto los jóvenes son los grandes perjudicados”.



Según Asofondos, el proyecto no está pensado a largo plazo y tampoco toma en cuenta la demografía poblacional. De acuerdo con Montenegro, los sistemas de reparto son insostenibles por definición, si se toma en cuenta la transición demográfica, pues la población se está envejeciendo, y a futuro habrá cada vez menos cotizantes que pensionados.



(Vea: Cuáles son y cómo funcionan los pilares de la nueva reforma pensional).



“Es una reforma insostenible, en el mediano plazo habrá que pagar más impuestos y reducir beneficios como aumentar la edad de jubilación, incrementar aportes o reducir el monto de las pensiones”, fue el segundo argumento de Asofondos. Esto por la misma lógica de que el sistema no tiene en cuenta.



El tercer argumento de Asofondos es que “los trabajadores perderán el derecho a elegir en qué fondo quieren estar”. Esto debido a que por norma, todas las cotizaciones por debajo de 3 smlmv irán a Colpensiones y en adelante hacia los fondos privados.



Esta semana el Centro Nacional de Consultoría y la Andi presentaron el resultado de una encuesta que evidenció que para 94% de los colombianos la libre elección sobre donde aportar a pensión es un derecho.



El cuarto reparo que tiene Asofondos con la reforma tiene que ver con que “los trabajadores y sus familias perderán el derecho a heredar sus ahorros”.



Como quinto punto, el gremio asegura que el proyecto de reforma pensional “es un golpe al ahorro de los trabajadores, y por lo tanto a la inversión y el crecimiento de la economía”.



El sexto argumento que tiene la entidad es que “el mercado de capitales quedará seriamente afectado por la reforma”, dado que los fondos de pensiones perderían alrededor de 90% de sus afiliados, lo que les quita parte del flujo de recursos que invierten en el mercado, entre otros elementos, en bonos de deuda del Gobierno, o TES.



(Vea: ‘Proponemos una AFP pública con las reglas de los fondos’).



Para contrarrestar este impacto, el proyecto propone crear un ‘Fondo de Ahorro’, que funcionaría como una cuenta especial administrada por Colpensiones. Por medio de esta, según el ministerio de Trabajo, el Gobierno buscaría evitar “cualquier impacto en el mercado de valores y adquisición de TES o títulos de deuda pública”.



“Junto a la reforma a la salud, la reforma laboral, años servicios públicos, este proyecto tiende a la estatización de la economía”, y también señala que “es un proyecto que parece más adecuado a la década de los 90 del siglo XX, como los comentarios séptimo y octavo de la entidad".



El tema fiscal sigue en la agenda de preocupaciones de Asofondos, y por ello lo ubican como la novena observación. “Es esencial que se estudien las interrelaciones del Plan Nacional de Desarrollo, de salud, la laboral, y de pensiones, en especial, el costo fiscal de los cuatro proyectos”, dice el gremio.



(Vea: Cuáles son y cómo funcionan los pilares de la nueva reforma pensional).



El último punto del decálogo que presentó Asofondos tiene que ver con su participación en la construcción de la reforma, que concertó en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, de la cual, el gremio no es parte.



“Esperamos que, contrario a lo que se hizo hasta ahora, se nos dé la oportunidad de participar en foros y debates parlamentarios y lo mismo se haga con otras organizaciones que fueron excluidas”, dijo Asofondos.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio

*Portafolio hace parte de Casa Editorial EL TIEMPO, que a su vez integra un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.