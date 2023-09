Pymes tendrían barreras para lograr financiamiento

Un panel de expertos alertó sobre las “enormes barreras” que tienen pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Caribe para conseguir financiamiento y acceso a capital.



Así lo aseguró la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ana María Ibáñez, quien manifestó durante el panel ‘El poder de la financiación: Cómo el acceso a los mercados financieros puede transformar las pymes en Latinoamérica y el Caribe’ que “las medianas empresas y con un potencial de crecimiento alto son importantes porque pueden promover la innovación y moverse hacia la transición verde”.



En el evento, celebrado en Cartagena, que hace parte de la Cumbre Finanzas en Común (FiCS), la mayor reunión mundial de la banca de desarrollo, la experta del BID señaló que ante las restricciones fiscales “tan grandes que hay en América Latina y el Caribe”, la inversión privada será importante para (las medianas empresas) la región.



“Se ha demostrado que los mercados de capital son flexibles y que pueden ayudar a la financiación”, agregó Ibáñez.



El jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Sebastián Nieto, presentó los resultados de un informe que ese organismo y el BID realizaron y que muestra cifras preocupantes.



Según el estudio, las micro y medianas empresas en la región “solamente tienen un 25% de financiación, lo cual es menor que el promedio mundial”.



El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, afirmó que “las empresas medianas en América Latina y el Caribe tienen un síndrome porque no son pequeñas ni grandes”, por lo que se encuentran en una situación incómoda.



“Cuando se trata de llevar al siguiente nivel (...), la experiencia nuestra ha sido traumática. Hemos acompañado a empresas a volverse públicas en el mercado y la experiencia es muy mala”, expresó.



Detalló que, por ejemplo, “los cumplimientos regulatorios son asfixiantes para las compañías, y se vuelven demasiada carga. Se da que cae toda la carga regulatoria, pero no hay la liquidez suficiente para compensar”.



Además, abogó por mecanismos de Gobierno corporativos para las compañías y también por estrategias para cubrir riesgos.



Por otra parte, la directora de Mercados de Capital y Finanzas Sostenibles del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes), Natalia Dias, afirmó que la región se debe enfocar en cómo mejorar y manejar esa penetración de los mercados de capital.



“Creería que la manera cómo lo vemos es que al final podríamos pensar en mercados de capital en dos dimensiones: en acceso al crédito y acceso al capital”, anotó.



En esa misma línea, la directora de Asuntos Internacionales y Europeos de Bpifrance, Isabelle Bébéar, relató que ese organismo tiene un modelo en el que nunca hacen “las cosas solos”.



“Siempre hacemos el trabajo con los socios, estamos haciendo una cofinanciación con los bancos privados (...) Si no hay financiación de los bancos privados, no hay ninguna necesidad de intervenir”, acotó la directora.



EFE