Las cifras del fenómeno 'Barbenheimer' en Estados Unidos

Los cines por fin tienen algo que celebrar. 'Barbie', una comedia sobre la famosa muñeca de moda, y 'Oppenheimer', una biografía del inventor de la bomba atómica, atrajeron en masa a los aficionados al cine, contribuyendo a que los ingresos de la taquilla en Estados Unidos se duplicaran con creces este fin de semana con respecto al año anterior, hasta alcanzar unos 311 millones de dólares.

'Barbie', de Warner Bros., fue la película más vista en los cines de EE. UU. y Canadá, con 162 millones de dólares en entradas vendidas, según informó el lunes Comscore Inc. Con esta cifra, 'Barbie' se convierte en la película más taquillera del año, superando los 146,4 millones de dólares recaudados en abril por la película de 'Super Mario Bros'.



La película debutó el mismo fin de semana que 'Oppenheimer', del director Christopher Nolan, que recaudó 82,5 millones de dólares. Se calcula que más de 200.000 espectadores compraron entradas para ver ambos estrenos el mismo día en cadenas como AMC Entertainment Holdings Inc. y Regal de Cineworld Group Plc, un fenómeno conocido como 'Barbenheimer'.



Los estrenos simultáneos energizaron a los asistentes al cine, ayudando a los cines a obtener el mejor fin de semana desde que 'Los vengadores: Endgame' debutó en abril de 2019. Otros intérpretes notables incluyen 'Sound of Freedom', una película sobre el tráfico sexual infantil, que recaudó alrededor de 19,8 millones de dólares en su tercer fin de semana, según Comscore.



El improbable éxito veraniego superó a 'Misión Imposible: Sentencia mortal - parte 1', de Paramount Pictures, que cayó al cuarto puesto con 19,4 millones de dólares. El fin de semana fue una chispa brillante en un verano difícil para la industria cinematográfica, que ha sufrido resultados decepcionantes de películas de gran presupuesto como 'The Flash' e 'Indiana Jones'.



Se esperaba que 'Barbie', dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, generara entre 140 y 175 millones de dólares en su estreno nacional, según Boxoffice Pro. Las previsiones aumentaron considerablemente en las últimas semanas, cuando la película recibió una gran atención mediática. Según Warner Bros., la película recaudó 194,3 millones de dólares más en los mercados internacionales.



La película se burla de la historia de la muñeca al tiempo que aborda las críticas sobre su figura poco realista y su naturaleza materialista. Sigue al personaje mientras sale del mundo perfecto creado por el fabricante de juguetes Mattel Inc. y entra en uno con personas reales en las que la muñeca ha tenido un impacto.



Las acciones de Mattel subieron un 1,8 % el lunes en Nueva York, mientras que las de Warner Bros. y Discovery Inc. bajaron un 2,5 %.



'Barbie' fue objeto de una intensa promoción, incluso para los estándares de Hollywood, que incluyó una réplica a tamaño natural de su 'Casa de los Sueños' en Malibú (California) y cajas rosas gigantes en los cines en las que los fans podían hacerse fotos. Muchos espectadores, incluidos adultos, vestían de rosa como los personajes de la película.



Ryan Gosling, en el papel de 'Ken', el novio de 'Barbie', aportó un elemento cómico que probablemente resonó entre los fans, que de otro modo no habrían querido ver una película sobre una muñeca de moda, según Robert Marich, autor de Marketing to Moviegoers: A Handbook of Strategies and Tactics. Esto quedó patente en los tráilers y otras promociones. "El marketing de 'Ken' era divertidísimo", afirma.



El éxito de la película es también una victoria para Mattel, con sede en El Segundo (California), que está tratando de adaptar una extensa lista de marcas de juguetes, desde 'Hot Wheels' a 'Barney', a propiedades cinematográficas y televisivas.



'Oppenheimer', de Universal Pictures, también tenía mucho a su favor. La nueva película del director Nolan lleva tres semanas en los cines Imax. Casi la mitad de las entradas vendidas para 'Oppenheimer' en EE. UU. y Canadá correspondieron a las llamadas pantallas premium de gran formato, y las pantallas Imax representaron el 26 % de la taquilla nacional.



Nolan ha estrenado tradicionalmente sus películas, como 'Batman: el caballero de la noche' e 'Inception', el tercer fin de semana de julio. Defensor a ultranza de las salas de cine, se trasladó a Universal desde Warner Bros. después de que esta última decidiera estrenar su catálogo de películas de 2021 simultáneamente en streaming.



