Las cinco cosas que debe saber antes de comprar un carro usado

La pandemia generada por el covid-19 ha creado nuevas necesidades en el mercado. Por ejemplo, muchas personas que se movilizaban en transporte público han optado por adquirir un vehículo para salvaguardarse de la infección evitando espacios cerrados y aglomerados, y garantizar que quienes estén dentro de él cumplan con las normas de bioseguridad.



(Lea: Vehículos: las fallas técnico- mecánicas que más provocan accidentes)

Dado que este es un gasto no contemplado en el presupuesto familiar, un carro usado resulta ser una gran opción para este propósito, los expertos de Mezubo.com, fintech colombiana especializada en financiar la compra de carro usado de manera digital, da cinco recomendaciones para hacer la mejor compra.



(Además: Un modelo de financiación empresarial, a través de carros usados)



1. Establecer qué tipo de carro se necesita: en el mercado existen muchos tipos de vehículos. Lo primero que se debe hacer es establecer cuáles son las necesidades y el uso que se le va a dar al carro, ya sea para llevar una familia numerosa, de uso unipersonal, para el trabajo pesado, para salir a carretera, entre otros.



(Lea: Grandes tecnológicas, tentadas por la industria automotriz)



2. Cuánto dinero invertir: tener en cuenta el presupuesto que se destinará para la compra del carro ayuda a tener un filtro para la selección. Además del precio de venta, se debe tener en cuenta los costos intrínsecos a la hora de ser dueño de un carro como los seguros, impuestos, combustible, mantenimiento, entre otros.



En caso de no contar con la totalidad del dinero para adquirir el carro de contado y, por lo tanto, requerir financiación, es prioritario definir con cuánto se tiene para la cuota inicial y buscar alternativas para su adquisición.



3. El carro usado es una gran opción: según Renting Colombia, con el simple hecho de que el vehículo salga del concesionario hace que pierda aproximadamente hasta 20% de su valor, y en los primeros seis años de uso se estima que los vehículos pierden en promedio un 10% de su valor por año, con el paso del tiempo, esta curva de desvalorización se va aplanando, por eso es ideal pensar en un usado.



4. El peritaje es clave: esta revisión previa reduce riesgos y se mitiga la posibilidad de encontrar sorpresas cuando se adquiere un carro. También, se debe incluir una verificación de los antecedentes legales del vehículo de esta forma el traspaso se puede hacer sin problemas.



5. Hacer una prueba de manejo: estas pruebas son vitales sobre todo para saber cómo se siente el carro a la hora de manejar. Se pueden identificar características como por ejemplo la calidad de andar, visibilidad, altura sobre el suelo, facilidad de manejo, ergonomía, facilidad de parqueo, etc.



PORTAFOLIO