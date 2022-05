Las ciudades de Colombia con mayor incidencia de cáncer de mama

El informe '1.000 mamografías que salvan vidas', de la Fundación Avon para las Mujeres en alianza con la Liga Colombiana Contra el Cáncer, reveló que la mayoría de casos de cáncer de mama se dieron en Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta.

En el mundo cada 6 minutos muere una mujer porque no tiene los recursos suficientes para detectar esta enfermedad. Las organizaciones han identificado que muchas mujeres no acceden a ayuda diagnóstica por desconocimiento y poco dinero.

Además, el cáncer de mama si se detecta de forma oportuna, hasta en un 98% de los casos es curable.

"Generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama es uno de los pilares por los que trabajamos y expandimos vía alianzas. Esta primera fase de nuestra iniciativa de detección temprana reafirma la importancia de darles a más colombianas el acceso a ayudas diagnósticas vitales como la mamografía. En la Fundación Avon creemos que un mundo mejor para las mujeres es un mundo mejor para todas las personas”, explica la presidenta de la Fundación Avon para las Mujeres Paola Rueda López.

El 98% de los reportes mamográficos del estudio correspondieron a normales, benignos o con sospecha de malignidad inferior al 2%. 21 mujeres que representan el 2% de las beneficiadas tuvieron reportes mamográficos con sospecha baja a moderada (12), moderada (1), moderada alta (2) altamente sugestiva de malignidad (5) y con malignidad conocida (1).

Además, el 57 % de los casos positivos se identificaron en las ciudades Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta; cada una con 4 casos, Bogotá aportó un 10% adicional con dos casos. Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Montería, Neiva y Valledupar aportan cada una 5% con un caso.



El mayor número de casos positivos (43%) se presentaron en mujeres entre 50 a 59 años, seguido de mujeres entre 40-49 años 24%. El 30% de los casos positivos se encuentran en edades no consideradas de alto riesgo 2 casos por cada una 30-39, 70-79 y mayores de 80. Lo anterior confirma que en estas edades se debe continuar con seguimientos y aplicación de pruebas de detección.

