Las ciudades del país que más tienen vehículos eléctricos

El mercado de vehículos amigables con el medio ambiente cada vez más toma fuerza. Entre las razones que han llevado a su aumento en el país se destacan las exenciones o disminuciones en algunos impuestos, una menor emisión (o nula) de agentes contaminantes al medio ambiente y por cuidar el bolsillo.



Y es que no solamente las personas del común optan por esta alternativa de manera más recurrente, las empresas de transporte público también han empezado a renovar sus flotas de transporte, pasando de motor de combustión a baterías recargables o que funcionen con otras alternativas que contaminan menos.



En lo corrido del año, las cifran han sido alentadoras. Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en lo que va del 2022 se ha registrado cifras importante en el registro y compra de vehículos eléctricos en el país.



Con corte a julio, se han matriculado más de 3.873 vehículos eléctricos, cifra superior a los cuatro años anteriores, pues a 2021 el número ascendió a 8.339, en 2020, la cifra fue de 1.457, y en 2019 se llegó a 542.



Entre las ciudades, Bogotá lidera las matriculas de eléctricos con 1.581 unidades, lo que representa un crecimiento del 445% frente a 2021, año en que la cifra se ubicó en 290. En segundo lugar se ubica Bello con 152 vehículos matriculados, una cifra 700% mayor que en 2021, donde apenas se matricularon 19.



Con la medalla de bronce se ubicó Sabaneta, muy de cerca a Bello con 135 vehículos matriculados en el primer semestre del año, 89 más que en el año 2021 a la fecha.



El caso de éxito de la capital del país se ve ligado a la flota de vehículos eléctricos que ha incorporado el sistema de transporte masivo TransMilenio, pues a la fecha, cuentan con más de 1.061 buses de esta categoría, 704 corresponden a buses zonales y 357 a buses alimentadores. Según fuentes de la compañía, la meta final es alcanzar los 1.485 vehículos eléctricos rodando por toda la ciudad.



Con este crecimiento constante, la oferta aumenta cada vez más. Según la consultora Boston Consulting Group (BCG), los autos eléctricos representaron el 20% de toda la producción de vehículos ligeros de 2021.



Con esta buena tendencia, la firma BCG proyecta que los vehículos eléctricos de batería pura serán el auto ligero más vendido a nivel mundial para 2028 (tres años antes de lo proyectando).



Esta fuerte apuesta pone en jaque a los jugadores en la cadena de producción en particular a los proveedores de infraestructura de carga los cuales compiten para alcanzar los niveles de demanda.“Si bien existen desafíos en términos de la demanda de los vehículos eléctricos, los fabricantes de automóviles deben ver la innovación, como una herramienta que les permitirá un crecimiento exponencial y para poder ganar deberán tomar abordajes innovadores, colaborando de una manera más cercana con otros jugadores y construyendo ecosistemas efectivos con los jugadores de la cadena de valor”, aseguró Christopher Weisz, managing director & partner de BCG.



Actualmente, grandes compañías han dado la mano a este sector en crecimiento y se han sumado al tren de la sostenibilidad ambiental, brindando alternativas desde sus emporios. Este es el caso de Toyota y Wolkswagen que han combinado US$250 mil millones para 2030 para programas de EV y baterías o como Jaguar y Volvo, que establecen objetivos para únicamente comercializar vehículos 100% eléctricos a partir del año 2025.



Con esta apuesta, cada vez más los vehículos encuentran su lugar con una acogida que no perjudique el medio ambiente.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO