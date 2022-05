Las claves para no ser víctima de fraude al invertir en criptoactivos

El ‘boom’ de las criptomonedas se ha convertido en la puerta de entrada para que tanto estafadores como hackers estén aprovechando el entusiasmo y el desconocimiento para crear modelos fraudulentos alrededor de estas divisas electrónicas.



En Colombia, la Superfinanciera está realizando la prueba piloto para un marco regulatorio, y una de las primeras en participar fue, Bitpoint, el exchange de compra y venta de criptomonedas, quien está licenciada por la FSA (Autoridad Financiera en Japón) y cerró el 2021 con más 250.000 latinoamericanos inscritos. .



El Director de Operaciones de esta compañía para Latinoamérica, Julián Geovo, señaló que para que los ciudadanos no sean víctimas de este tipo de crímenes, “hay que investigar bien a la empresa, ver los comentarios, educarse principalmente, y eso no significa ir a la universidad o un curso, porque aún no hay mucha educación formal al respecto, sino tener la información precisa sobre el activo al que se está invirtiendo, tener claro que no hay rentabilidades mágicas ni a corto plazo, sino que todo lleva un proceso”.

Además, señaló cuáles son fraudes en el mundo de este tipo de divisas digitales, a continuación los cinco más comunes:

1. Esquemas Ponzi o “pirámides”: los estafadores piden un dinero inicial a los inversionistas en formas de “paquetes” que dan "rendimientos garantizados", ya que se realizan a través de criptomonedas, y serán manejados por “verdaderos expertos”. No obstante, esto no es sostenible porque los rendimientos que se empiezan a obtener están financiados con el dinero de otras personas que son la base de la pirámide.



2. Rug Pull: normalmente, se da en proyectos nuevos, poco sólidos y que buscan inflar rápidamente el precio del activo, hecho artificialmente, para luego abandonar el proyecto e irse con todo el dinero del mismo. Por esto, es muy importante estudiar el roadmap del proyecto, el cumplimiento del mismo y la etapa en la que se encuentra, así como evaluar el problema que resuelve y el equipo que está detrás.

3. Cursos mágicos: el desconocimiento generalizado sobre el mundo cripto ha hecho que muchas personas compren cursos “fachada” que tienen contenido pobre o nulo. En ese caso, “lo que recomendaría es que miren muy bien quién está detrás de la capacitación para adquirirlo”.

4. Perfiles falsos en redes sociales: en este caso, se replican perfiles de redes sociales de empresas reconocidas o de diferentes personalidades como Elon Musk, en donde se incita a la compra de criptomonedas o se ponen a disposición de los usuarios cuentas bancarias o billeteras cripto. para que transfieran valores.



5. Phishing: los estafadores suelen usar sitios web idénticos a los oficiales, así como correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales muy parecidos, que son falsificados, pero que para muchos parece de una fuente legítima y confiable como las entidades bancarias, en donde se solicita el pago de una criptomoneda de forma inmediata para recibir a cambio algún servicio o premio.



