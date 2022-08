El total de las cuentas de ahorro en Colombia supera los $300 billones

Durante el 2022, junto con el aumento de las tasas de interés que ha realizado el Banco de la República y que se han ido transmitiendo tanto a las de las captaciones como a las de las colocaciones en el sistema financiero, el saldo de las cuentas de ahorro en Colombia registran un repunte anual cercano al 12%.



De acuerdo con las estadísticas del banco emisor colombiano, al cierre de julio pasado el saldo de ese tipo de producto llegó a los $301 billones, con un crecimiento absoluto de $32 billones frente al mismo mes del 2021 o un 11,6%, cuando el saldo llegaba a los $269 billones.



Analistas consideran que a nivel general, no solo en Colombia, sino en el mundo, se ha visto un repunte en el uso del efectivo pues ante la política de alza de tasas de interés para combatir la inflación en la mayoría de países, y que todavía tardará algunos meses, las personas prefieren tener sus recursos a la vista para aprovechar mejores opciones de inversión, cosa que no podrían realizar si tienen sus recursos a un plazo fijo, de donde no puedan retirarlos ante una oportunidad atractiva.



Para Ana Vera, economista en jefe de la firma In On Capital, en el panorama internacional y local también persisten algunos factores de incertidumbre generados por la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia hace seis meses, los problemas energéticos de Alemania, y otros hechos políticos y económicos.



En ese sentido lo que se busca es tratar de encontrar la opción que menos castigue la rentabilidad y esas son las cuentas de ahorro, en donde se están pagando unas tasas de interés algo por debajo de la inflación anual, pero con la ventaja de poder disponer de esos recursos de manera inmediata.



De todas maneras, en lo corrido del año el aumento en el saldo de las cuentas de ahorro ha registrado un incremento más leve, del 1,7%, pues en diciembre de 2020 el saldo llegaba a los $296 billones.



Sin embargo, al cierre del primer mes del año el saldo bajó hasta los $290 billones y nuevamente disminuyó en febrero hasta $289 billones.



Sin embargo, en el tercer mes del año, según las cifras del Banco de la República, la cifra volvió a repuntar hasta los $294 billones.



En abril la cifra del saldo de las cuentas de ahorro subió ligeramente hasta los $295 billones y sufrió un fuerte descenso hasta los $289 billones en mayo. Para el cierre de junio la cifra volvió a mostrar el alza más fuerte del año pues se ubicó en los $300 billones.



Este tipo de producto financiero ha venido registrando incrementos consistentes desde 2019, cuando el saldo llegaba a $199 billones y un año después, en plena pandemia (2020), la cifra cerró en $248 billones.



Para Ana Vera, en la medida en que no se vea bien hacia dónde va la política monetaria a nivel mundial, ni se solucionen los problemas mencionados anteriormente, muchas personas y empresas van a encontrar refugio, así sea de manera temporal en las cuentas de ahorro.



“Ese efectivo es disponible de manera inmediata y ante una opción buena se puede tomar una posición”, asegura la analista.



Según el Banco de la República, la base monetaria (billetes y monedas y las reservas de los bancos en el banco central), a julio, subió 10%, frente al mismo periodo del año pasado y se ubicó en $142,2 billones.



