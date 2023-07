Costo de fletes, dificultad para exportadores de zonas francas

Las fortalezas y los retos en la exportación de las zonas francas del país quedaron plasmados en el último sondeo de internacionalización presentado por la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).



De acuerdo con los resultados de la encuesta, se determinó que al menos un 76 % de los consultados tiene interés en presentar un plan de internacionalización desde su empresa, mientras que un 24 % dijo que no.



Cabe recordar que con la nueva reforma tributaria de este Gobierno, se hicieron algunas modificaciones en la tributación de los empresarios de las zonas francas. Según la norma, las compañías que presenten un plan de internacionalización para 2023 y 2024 podrán acogerse a una tarifa diferencial del 20 % en renta, lo que beneficiaría a la compañía.



Ahora bien, un 70,4 % de los usuarios aseguró tener un plan de internacionalización, al tiempo que un 29,6 % manifestó no tenerlo. Por otra parte, según los usuarios, existen diversas razones por las que sus empresas no exportan.



Entre esas se destacan la actividad económica de la compañía, la capacidad productiva, el desconocimiento de los mercados y la ausencia de potenciales clientes.



Al respecto, Angélica Peña, directora de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, aseguró que “las zonas francas tienen las condiciones de competitividad ideales para abordar los retos de internacionalización que se ha fijado el país. Sin embargo, este proceso va más allá de las exportaciones, incluye variables como la inversión extranjera, la innovación y la sostenibilidad. Además, hay condiciones estructurales que se deben tener en cuenta para abordar como país, tales como la infraestructura”.



Llevando la mirada hacia la línea de exportación, en la actualidad el 48 % de los usuarios de zonas francas encuestados aseguraron que están vendiendo internacionalmente, mientras que un 47,2 % manifestó no hacerlo y un 5 % dijo estar en proceso.



Igualmente, los principales destinos en 2022 fueron en primer lugar Estados Unidos, seguido de Ecuador. En la tercera posición está Perú, en la cuarta México y en la quinta Chile.

Zonas francas

Otro de los aspectos que detalla el estudio son las ventas a tipos de productores. En ese sentido, los usuarios aseguraron en 78 % que venden a mayoristas, mientras que un 8 % lo hace a minoristas. De igual forma, un 14 % vende a ambos.



Según las respuestas de los encuestados, las principales barreras para la exportación son los costos de los fletes, la complejidad de los acuerdos, las barreras arancelarias, el desconocimiento del mercado y el orden público.



Por otra parte, los sectores objetivo de los productos o servicios en el exterior son la manufactura de alimentos, bebidas, farmacéuticos, sustancias y productos químicos y textiles. Otros de los sectores que se detallan son transporte, almacenamiento, servicios y el comercio al por mayor.



Igualmente, en materia de habilitación como exportador en el RUT, un 82,2 % manifestó tener el registro y un 17,6 % dijo que no.



Las condiciones

Otros de los temas a detallar dentro del informe de la Andi son las capacidades y condiciones que tienen las empresas o usuarios para comercializar productos o servicios en el exterior.



Ante la pregunta de si tienen capacidad de ofrecer su producto fuera del país de manera constante durante todo el año, sin estar sujetos a temporadas o estacionalidades, el 83,2 % de los encuestados dijo que sí, mientras que un 16,8 % aseguró que no.



De la misma manera, un 83,2 % manifestó que tiene garantizada la proveeduría de sus materias primas, pero un 16,8 % dijo no tener esta garantía. Desde el aspecto de los encadenamientos productivos con las empresas de la región, un 65,6 % afirmó no tenerlas, mientras que un 34,4 % afirmó que sí.



Por otra parte, los usuarios encuestados aseguraron en un 72 % que sí conocen las condiciones logísticas de transporte y requisitos de embarque para la exportación de su producto. Un 32 % asegura desconocerlas.



Según el documento, en Colombia actualmente hay 124 zonas francas funcionando, ubicadas en 20 departamentos, donde operan más de 1.000 empresas que realizan operaciones industriales de bienes y servicios. Cabe destacar que la mayoría de ellas son micro, pequeñas o medianas empresas.



“Adicionalmente, se calcula que estas empresas han generado más de 152.000 empleos a diciembre de 2022 y se estima que la inversión acumulada de este sector supera los $46,3 billones, última cifra disponible”, aseguran.



Finalmente, la directora de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi explicó que es necesaria una reglamentación en torno a las realidades que acontecen en el sector de las zonas francas en el país.

Zonas francas

“Se necesita que el proceso se haga de forma gradual, atendiendo la realidad del sector empresarial y las dinámicas del comercio exterior, sobre lo cual estamos manteniendo un diálogo abierto con el Gobierno y esperamos que la perspectiva sea acogida en el decreto que establecería dichas condiciones”, dijo.

Innovación y certificación de empresas

De acuerdo con los resultados del sondeo de la Andi, un 52 % de las empresas tiene un proyecto innovador para el producto o servicio que exporta; sin embargo, un 48 % no lo tiene.



En la misma línea, ante la pregunta de si tienen alianzas que impulsen la innovación, el 66,4 % respondió que no, el 24 % dijo que sí y el 9,6 % está en proceso.



Ahora bien, detallando las certificaciones, el 53,6 % de los encuestados cuenta con ellas para su producto o servicio, mientras que un 46,4 % respondió que no. Por esta razón, un 77,3 % no está en proceso de certificarse y un 22,6 % si lo está.



Sin embargo, un 50,8 % no tiene interés en generar la certificación, pero un 49,2 % sí.



