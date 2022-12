Los líos que tienen las empresas de Bogotá para pagar sus deudas

Tanto las empresas con registro mercantil (RM) (44%), como aquellas que no tienen ese requisito que abre la puerta a la formalidad (51%), reconocen que en el último año han entrado o han dejado de pagar alguna de sus deudas.

Estos datos son parte de la Gran Encuesta del Empresariado de la Cámara de Comercio de Bogotá, junto al Centro Nacional de Consultoría. Hoy, 57% de las empresas con registro dicen que tienen deudas y en el caso de fábricas, locales y viviendas sin RM ese nivel de respuesta es de 44%.



La mayoría de las empresas con RM, que es el 39% tienen deudas de hasta 10 millones, en el 2021 ese porcentaje era de 46%. En cambio, en el caso de las unidades sin RM ese porcentaje aumenta de 70% a 79% para ese monto.



En las que se consideran formales se registra una mayor porción, 34% de las que tienen deudas de entre más de $10 y $50 millones. Un año atrás fue 22%. Para las que no cuentan con registro mercantil ese porcentaje pasa de 12% a 16%. El endeudamiento superior a $50 millones se da en 27% de las que tienen RM y en el 5% de las que no lo tienen.



Según el informe, para las empresas con registro mercantil, las tres principales fuentes de financiamiento que se utilizaron para iniciar esta empresa o negocio fueron recursos propios o ahorros (82%), préstamos familiares (37%), préstamos bancarios (29%).

En el caso de las unidades productivas sin registro mercantil fue de 46%, 26% y 19%, respectivamente.

“Esto muestra que aún existen unos retos importantes para la utilización de recursos de la banca para iniciar el negocio”, concluye el informe.



En un foro en el que se presentaron los resultados de la encuesta, la viceministra de Desarrollo Empresarial, María Fernanda Valdés, explicó que cuando la encuesta muestra una mayoría de empresas pequeñas y éstas son excluidas del sector financiero, para el Gobierno esto evidencia una “exclusión social”.



A su juicio, la bancarización es una primera puerta y hace que estas empresas sean más proclives a utilizar otros servicios como seguros y créditos. Sin embargo, anotó, esa no debería ser la única opción porque para aquellas que se consideran informales, pero que para el Gobierno son de economía popular, es difícil acceder al sector financiero.



En ese sentido, planteó la necesidad de que desde el Estado se cuenten con programas que apoyen a esas unidades productivas en el acceso al crédito formal.

“Ellos utilizan el gota a gota que es injusto y es peligroso. Arrancamos el próximo año con un programa de nanocréditos para la economía popular con el fin de que luego puedan llegar al sector formal”, anunció la funcionaria, quien agregó que las fintech y las tenderas podrían hacer parte de la estrategia.



Empresarios en Colombia. iStock

Mapa empresarial



La Gran Encuesta del Empresariado de la Cámara de Comercio de Bogotá, junto al Centro Nacional de Consultoría. Se aplicó a 2.272 empresarios y busca dar herramientas para la construcción de políticas públicas y de estrategias para fortalecer el sector privado capitalino.



Del total, 1.386 tenían Registro mercantil (RM) y las otras 886 no lo tenían. De las primeras, el 92% de ellas son microempresas, el 5% pequeñas empresa y el otro 2% medianas empresas. Apenas 1% se identifica como una gran unidad productiva. La mayoría son del sector servicio: 52%. Un 33% se dedica al comercio y otro 13% a la industria.



Además, se evidencia que, de las que tienen registro mercantil, el 43% fueron creadas en los últimos 5 años y el 19% en los últimos 2 años, lo que muestra una masa empresarial joven.



Según la mitad de las organizaciones creadas (51%) el inicio de operaciones surgió por una oportunidad de negocio. A su turno, el 32 % lo hace para ejercer su oficio o carrera profesional y el 12% no tiene otra alternativa de ingresos. En las unidades productivas sin registro mercantil, esos porcentajes fueron de 45%, 28% y 42% respectivamente.

En términos de comercialización, la Gran Encuesta de la Cámara de Comercio pone en evidencia que la digitalización es un lenguaje común en las unidades productivas que surgen.



Es así como el 64% de las que tienen Registro se inclinan por WhatsApp para vender sus productos y servicios. Ese porcentaje apenas llega al 21% en el caso de las que no tienen RM.



Otro dato de la encuesta es que de las que tienen registro, 61% usan software especializado para la contabilidad, el 84% de las que no tienen RM la llevan en un cuaderno.

Equidad e inclusión

La Gran Encuesta analiza la participación de las mujeres en las empresas. Cuando las empresas tienen un único propietario el 43% son mujeres, mientras que el 57% son hombres. Las decisiones más importantes de las empresas son tomadas en un 24% por mujeres cuando éstas tienen registro mercantil, en un 30% por hombres, un 44% en conjunto y 2% otros mecanismos. En comparación, en las unidades productivas sin registro mercantil las decisiones son tomadas en un 34% por ellas.



