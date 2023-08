Las enfermedades financieras más comunes en el país

Es sabido que tener una buena salud financiera es importante para tener una estabilidad económica duradera, pues tener buenos hábitos con la cartera refleja responsabilidad, inteligencia y otorga un margen de anticipación a cualquier imprevisto.



Sin embargo, un estudio realizado por la firma Patrimonio Consulting Services, especializada en finanzas, encontró que los colombianos sufren una serie de 'enfermedades' o 'patologías' que no les permiten tener una gestión adecuada de su bolsillo.



"Basta con recordar la crisis que enfrentaron muchas familias en Estados Unidos debido a la falta de conocimiento financiero, lo que resultó en riesgos excesivos y graves consecuencias, llegando incluso a revivir el fantasma de la recesión, desconociendo que las múltiples soluciones parten de tener una correcta educación en finanzas personales", dijo Hugo Infante, uno de los conferencistas de Patrimonio Consulting Services.



Basado en el análisis de la firma sobre los hábitos de los colombianos con sus finanzas domésticas, estos son algunos de los errores que se encontraron:



- Adicción al gasto: esto se manifiesta al momento que una persona gasta su dinero de manera irracional y sin considerar el impacto que pueda tener a largo plazo. Las estrategias de mercadeo y la publicidad, según el estudio, pueden explotar debilidades emocionales en los consumidores, llevándolos a ser adictos al gasto.



- Laberintitis monetaria: De acuerdo con el estudio, no tener un pan financiero integral afecta al 85 % de los colombianos, llevándolos a no tener unos objetivos claros con su dinero. Un plan únicamente implica establecer metas concretas y asignar activos claros para alcanzarlos.



- Síndrome de las vacas gordas: Tener una aparente buena salud financiera puede estar ocultando problemas. Incluso en momentos de liquidez, es importante hacer una revisión de la salud financiera del hogar y establecer un análisis de riesgo si se da una pérdida inesperada.



- Dislexia inversionista: Antes de pensar en hacer una inversión, es importante tener una base económica consolidada, pues el no tenerla puede derivar en la toma de malas decisiones al momento de invertir.



​- Miopía financiera: No es común en el país que las familias busque asesoría financiera de forma independiente. A cambio, confían en proveedores de servicios y pólizas que puedan tener información sesgada. No tener asesoría puede llevar a una visión financiera a corto plazo y toma de decisiones con poca información clara.



- Automedicación financiera: varios inversores prefieren esquemas sin asesoramiento financiero profesional, lo que puede derivar en decisiones con alto riesgo y poco informadas.



