Ferias y fiestas impulsarán la llegada de turistas extranjeros al país

Los turistas internacionales valoran los destinos latinoamericanos por el folklore, la calidez y el color que proporciona la región, allí las ferias y fiestas juegan un papel fundamental para atraer más viajeros. Sin embargo, con la llegada del covid-19, muchos de los planes tuvieron que cambiar de fecha o incluso cancelarse.



(Turismo: llega la quinta versión del Colombia Travel Expo 2022).

Dos años después, con la eliminación de varias de las restricciones en movilidad derivadas de la pandemia, los turistas extranjeros han retomado esos viajes pendientes y Colombia poco a poco recupera esos números que no veía desde el año 2019.



En el año, el Viceministerio de Turismo tiene en el radar a ocho ferias y fiestas que aportan a la economía regional al ser las más representativas del país, y que atraen sobre todo, público extranjero.



En primer lugar se ubica el Carnaval de Barranquilla, siendo uno de los más importantes de América. Éste es celebrado entre los meses de febrero y marzo, reuniendo tradiciones y patrimonio oral e inmaterial de la humanidad reconocido por la Undesco.



Después de ésta, se ubica la Feria de las Flores, en Medellín, la cual es reconocida como uno de los eventos más emblemáticos en el país, el cual recoge la cultura paisa y es realizada en el mes de agosto.



(Sostenibilidad, un eje a impulsar en la región Caribe).



En la lista le sigue el Carnaval de Blancos y Negros que se realiza todos los años en Pasto los primeros días de enero y es también reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.



Entre los demás eventos se encuentra el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, las Ferias de Cali, la Feria de Manizales, el Festival Petronio Álvarez en Cali y las Fiestas de San Pedro y San Juan en Tolima y Huila.



“Sin lugar a dudas, Colombia es un destino con una rica oferta de festividades a nivel regional y nacional a lo largo del año, todas mueven un número importante de visitantes en los destinos”, aseguró el Viceministerio de Turismo.



Todos estos eventos han jalonado nuevamente la llegada de turistas no residentes al país en el primer semestre, incluso, según datos del Viceministerio de Turismo, entre enero y mayo se registró la llegada de aproximadamente 1,6 millones de personas alcanzando una recuperación del 85% frente a prepandemia.



(Hay más de 4 millones de visitantes no residentes en Colombia).



Y aunque a inicio de año el país ha mostrado una buena dinámica de recepción de viajeros, para el segundo semestre el Viceministerio de Turismo han aumentado sus expectativas para el cierre del año.



Para la entidad, a la fecha ya se empieza a ver mayor compra/reserva de vuelos a Colombia para visitar ferias y fiestas en lo que resta del año, incluso, con variaciones positivas frente a prepandemia.



“Teniendo en cuenta que las fiestas y ferias que restan en el año, son un gran atractivo para los turistas a nivel internacional, se espera que para el cierre del año 2022 según las estimaciones de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (DASP), se alcance un flujo de alrededor de 3,7 millones de personas, lo cual representaría el 82% de los valores observados en 2019”, señaló el Viceministerio de Turismo a Portafolio.



Actualmente, las festividades que más han mostrado recuperación sobre las reservas son las de las de San Andrés, Cali y Cartagena.



Las fiestas que tendrán lugar en San Andrés a finales de septiembre e inicios de octubre, han presentado un aumento de reservas en los vuelos nacionales capturado por Fordward Keys de 8,4% alcanzando las más de 4.277.



Por su parte, para el festival mundial de la salsa que se lleva a cabo en Cali en el mes de noviembre, las reservas totales de vuelos nacionales e internacionales pasan de 462 en 2019 a 1.139 en 2022, es decir un aumento del 146%.



Otra de las fiestas que refleja un aumento en las reservas a nivel nacional e internacional es la fiesta de la independencia de Cartagena, la cual entre 2019 y 2022 tiene un aumento de reservas del 6,4%, es decir pasa de 4.096 reservas a 4.358.



“Esto implica un mayor movimiento del sector que a su vez se verá reflejado en todos los indicadores económicos”, aseguró la entidad gubernamental.



Así, en cuanto a indicadores de participación económica, la DASP estima que el PIB de alojamiento y servicios de comida cierre el año 2022 con $43,4 billones, lo que representaría una variación del 13% respecto a 2021 y del 30% respecto al año 2019.



Por su parte, se estima que para el cierre de 2022, las exportaciones de servicios relacionados con el turismo generen US$6.000 millones lo cual representaría el 88% de los valores observados en 2019.



Paula Galeano Balaguera

paubal@eltiempo.com