Fortalecimiento del Banco Agrario, una idea que va y viene

En los 92 años de historia del Banco Agrario, desde mediados de 1999 con este nombre, tras llamarse Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero o Caja Agraria, varias han sido las ideas de los gobiernos para fortalecer su misión, como la que el martes lanzó el presidente Gustavo Petro.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El mandatario dijo que con el objetivo de que sea una entidad mucho más grande de lo que en la actualidad es y que preste con tasas de interés subsidiadas a personas vulnerables del campo y la ciudad, primero debe cambiar su nombre al de Banco Agrario y Popular y que “fondos que son del Presupuesto y se guardan en la banca a veces hasta tiempos largos, con el Banco de la República se pongan en el Banco Agrario para que haya un mecanismo mucho más grande en un volumen mucho mayor de préstamos”.

​

(Vea: ¿Cuándo se hará el tercer pago del subsidio Renta ciudadana?).



Andrés Giraldo, profesor de economía de la Universidad Javeriana dice que esta es una buena noticia disfrazada de peligros, “pues al banco se le dio un Gobierno Corporativo, pero esto no lo es tanto y con la declaración del Presidente va a haber una politización de la entidad y eso va a ser peligroso para el propio banco y los fondos que lleguen”.



(Vea: Estos son los cambios que le harían al Banco Agrario).

​

Cuestionó que si tuvo dificultades para manejar la distribución de giros del DPS, cómo va a manejar los fondos y su capacidad para administrar la liquidez, la administración de riesgo y el subsidio de las tasas.



Por su parte, David Pérez, profesor de Finanzas de la Universidad de Los Andes, dijo que “ más allá de si es legal o no hacerlo, eso drenaría liquidez del sector financiero y contribuiría a frenar más la economía”.



(Vea: Por tragedia en Quetame, Banco Agrario otorga beneficios a afectados).

​

Además, dijo que no es claro que “el Banco Agrario vaya a hacer una mejor labor en prestar bien los recursos que tendría, y no hacerlo bien tiene implicaciones muy negativas sobre el crecimiento económico”.



(Vea: Petro modificaría el Banco Agrario: sería el Banco Agrario y Popular).



PORTAFOLIO