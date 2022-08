Las mujeres afro son apenas el 0,4% en juntas directivas

Aunque la cuota femenina en altos cargos directivos evoluciona en las organizaciones empresariales, la presencia de mujeres afro va a paso lento y es una tarea pendiente.



Así lo muestran los estudios iniciales que exploran cómo es la participación de este tipo de población en las juntas directivas, en un momento en que parece abrirse paso un mayor liderazgo, gracias al significado y al papel que empieza a jugar Francia Márquez como la primera vicepresidenta negra del país.



(Esta semana se radicará proyecto para crear el Ministerio de Igualdad).

Las estadísticas dicen que este año, de 165 puestos ocupados por mujeres en las juntas directivas de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, solo tres pertenecen a mujeres afro (1,8 %).



Y el número resulta mucho menor si se hace la comparación con la población total de miembros de juntas directivas porque se concluye que las mujeres afrodescendientes ocupan apenas el 0,4 % en las juntas directivas de los emisores de valores.



Los números son incipientes pese a que Colombia se considera el país de Suramérica que más rápido avanza en temas relacionados con la equidad de género a nivel empresarial, con un crecimiento anual promedio de 1,5 puntos porcentuales frente a la participación de mujeres en las juntas directivas de los emisores de valores. Este año la representación femenina alcanzó un histórico 21,2 %.



A partir de estos resultados, el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Cesa, que dentro de sus líneas de acción trabaja por la equidad de género en posiciones de liderazgo en el sector empresarial del país, este año se ha dado a la tarea de trabajar en asocio con fundaciones que vienen atendiendo población afrodescendiente, como Manos Visibles y Fundación WWB, con el fin de generar valor a las mujeres de la comunidad afro en el ámbito directivo de las compañías.



(Francia Márquez, primera 'vice' afro y primera Ministra de la Igualdad).



María Andrea Trujillo y Alexander Guzmán, codirectores del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo, coinciden en que en el país el tema de discriminación se vuelve más complejo cuando se hace interseccionalidad en las variables que condicionan las oportunidades, ya no solo respecto al género, sino también a la raza. “Este panorama nos ha motivado en el Cesa a esforzarnos por visibilizar liderazgos afro para el sector empresarial”, sostiene Guzmán.



Y agrega que “buscamos generar iniciativas de valor para la comunidad, promover investigaciones y poder dar un diagnóstico nacional sobre el liderazgo femenino de las mujeres afrodescendientes. Estamos comprometidos con el activismo institucional que se debe hacer, visibilizando los líderes de comunidades subrepresentadas y generando espacios para ellos”.



Para el Cesa, resulta preocupante que en países como Estados Unidos hay un apoyo académico importante para la comunidad afro, lo que ha generado que mujeres colombianas de la comunidad salgan del país a formarse.



“Las oportunidades en Colombia son limitadas. Algunas hojas de vida de mujeres que hemos empezado a conocer tienen maestrías en importantes instituciones académicas internacionales. Son personas muy bien preparadas, pero que en el país no tienen suficiente apoyo y no son visibles" asegura María Andrea Trujillo.



(Así es la primera política de Estado por la equidad de género).



Otro de los proyectos que quiere lograr el Cesa, junto con la Fundación Manos Visibles, es la creación de un Banco de Hojas de Vida con perfiles de población afrodescendiente preparada para ocupar cargos en gerencia media y alta dirección, así como posiciones en junta directivas.



Además, el programa de becas del Cesa, con enfoque afro, que comenzó este año, busca apoyar esfuerzos como los que viene haciendo Icesi y lograr representatividad de la diversidad con la que cuenta el país. “Si en Colombia hay unas 5.000.000 de personas de la comunidad afro dónde están, al menos en el sector empresarial casi no se ven”, plantean.



Daniela Maturana, exviceministra del deporte; Edna Liliana Valencia, activista social, escritora y reportera de noticias y Helena Valencia Moreno, abogada, cofundadora y coordinadora del programa Innovation Girls, son parte de las mujeres afro que llegan a reforzar la Comunidad de Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas del Cesa, que hoy cuenta con más de 340 mujeres preparadas para ocupar posiciones de liderazgo y juntas directivas en Colombia.



“Es un asunto de todos potenciar el talento de las mujeres afrodescendientes y abrir oportunidades para la mujer en general”, puntualizó María Andrea Trujillo.



