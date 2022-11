Las mujeres irrumpen en la mecanización agrícola

“… quiero demostrar que nosotras también tenemos la capacidad de desempeñar la misma labor que los operadores de maquinaria hombres”, dice una de las estudiantes que toma el curso de Operación y Mantenimiento de Maquinaria Agrícola, a través del cual se está rompiendo la tradición de que la operación de maquinaria es un asunto exclusivo de hombres.



“… Vengo de familia que siempre ha trabajado con cultivos, pero desde hace tiempo ha estado el machismo, allí solamente hombres podían manejar tractor y nosotras éramos de la casa, pero nosotras nos dimos cuenta de que podemos hacer cosas como estas mover máquinas …”, explica otra de las estudiantes de esta promoción.



Este curso se desarrolla como aporte a la responsabilidad social empresarial y es el resultado de una alianza de la Fundación Fomenta, filial de la compañía Casa Toro, que se dedica a la capacitación en maquinaria agrícola y la Organización Pajonales, que es una reconocida empresa agroindustrial.



El proceso se inició con una convocatoria abierta en la zona de Ambalema, en el departamento del Tolima, a la cual respondieron 30 mujeres lo cual demostró el interés. Después de una entrevista se seleccionaron 19 mujeres entre las cuales se encuentran amas de casa, madres cabeza de familia, esposas e hijas de operarios de maquinaria agrícola, hay desmalezadoras de arroz y hasta dos profesionales.



Cuatro de ellas confiaron plenamente en este proyecto y renunciaron a sus trabajos. El promedio de edad es de 29 años, la más joven tiene 17 años y la mayor 38 años.

ajustando la agenda



Estas mujeres a pesar de que el curso las compromete ocho horas diarias por los próximos dos meses siguen siendo madres y esposas y han logrado ajustar todo para seguir cumpliendo con su casa y especialmente con los hijos.



La metodología utilizada es ECAS o escuelas de campo, desarrollada por FAO, la cual tiene como objetivo romper el paradigma del profesor intocable y el alumno distante, aquí se desarrolla una respetuosa camaradería en la cual se conocen las participantes, se comparten experiencias y sin temor se resuelven dudas.



Inicialmente, se tenía la preocupación de la reacción de rechazo por parte de los diferentes operarios de maquinaria presentes, teniendo en cuenta que tradicionalmente este gremio ha sido muy machista, lo que se puso a prueba integrándolos como instructores al pedirles que corrigieran a las estudiantes en la identificación de partes de las maquinas y los implementos con el buen resultado de aceptación y apoyo.



El curso se inició con el conocimiento real del tractor y sus componentes.



Posteriormente, se presentaron los diferentes implementos utilizados en la labranza mecanizada, así como su respectiva calibración.



La siembra es un aspecto fundamental, por tanto, se les presentó las sembradoras, sus partes y respectiva calibración. Las maquinas e implementos requieren un especial cuidad por tanto las estudiantes reciben entrenamiento sobre cuidado y mantenimiento tanto del tractor como de los implementos. Esto incluye la etapa preoperativa como la final a la operación.



Durante todo el proceso de enseñanza, tanto teórica como práctica, se van presentando y aplicando todas las normas de seguridad que una operadora debe tener siempre presente.



“… La capacitación me puede abrir oportunidades que no he tenido hasta el momento, quiero quedarme en el campo…”, concluye otra de las mujeres que está concentrada en aprender todo lo que hasta ahora les ha enseñado la Fundación Fomenta con el apoyo de Pajonales.



Luis Arango Nieto