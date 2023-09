Malos salarios, inflación y más preocupaciones de los colombianos

El 63,3 % de los colombianos considera que la situación del país empeoró en el último año, mientras que el 27 % opina que ha mejorado y el 6,8 % cree que todo sigue igual, según una encuesta divulgada, este miércoles 27 de septiembre, por el Centro Nacional de Consultoría (CNC).

Esa es una de las conclusiones del estudio 'Ciudadanía y democracia', hecho por el CNC, que señala además que el 61,7 % los consultados siente que el país no va por buen camino, el 34,7 % dice que sí y el 3,6 % no sabe o no responde.

Sin embargo, a una pregunta sobre la percepción del futuro, el 88 % dice ser optimista, el 10,3 % no lo está y el 1,7 % no sabe o no responde.

En cuanto a la visión que se tiene de los principales problemas del país, la encuesta mostró que son la corrupción, la seguridad y la economía.

La corrupción es el problema más preocupante, citada por el 45,2 %, seguida por la violencia de los grupos armados (25,8 %), la delincuencia común (25,1 %), el desempleo (22,2 %) y la inflación (17,4 %).

Colombia. EFE

Otros problemas citados son la cobertura y calidad de los servicios de salud (12,4 %), el crimen organizado (6,8 %), los bajos salarios o la mala calidad del empleo (5,7 %), la inestabilidad política y el narcotráfico (ambos con el 5,6 %).

La encuesta se hizo con 1.223 personas en Bogotá y 21 de los 32 departamentos del país, el 61,1 % de ellas de zonas urbanas y el 38,9 % de áreas rurales.

EFE