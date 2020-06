Las prioridades de los colombianos tras el fin de la cuarentena

Archivo particular.

El Observatorio Pulso del Consumidor de SINNETIC reveló los resultados de un estudio que preguntó a los colombianos sobre sus planes una vez se levante el aislamiento preventivo obligatorio en el país. Lo anterior, porque, según dice, expertos alrededor del mundo consideran que los primeros días posteriores a una crisis definen la capacidad de adaptación de las culturas, las personas y las empresas.



De acuerdo con el informe, que preguntó a 620 personas, el 67% de los encuestados reportaron que incrementarán sus hábitos de ahorro, mientras que el 52% incrementará sus hábitos de pago en línea y el 46% hará más trámites administrativos por internet.



De otra parte, el 41% expresó que se siente motivado a emprender, de otra parte, el 19% piensa que el emprendimiento no es una alternativa.



El estudio además mostró que se reduce la intención de visitar salones de belleza, usar transporte público, ir a hoteles, usar taxis y comprar en tiendas físicas.



Estas tendencias, según los investigadores, generan tres oportunidades:





1. Educación financiera: Una barrera para superar es la confianza en los bancos la cual viene decreciendo de forma significativa durante la cuarentena.



2. Pagos en línea: la digitalización implica tres cosas: 1. Reducir el uso de efectivo, 2. Generar confianza en nuevos canales de pago y 3. Tener intención de incrementar las compras en línea.



3. Hacer trámites administrativos en línea: Esto impone retos a la administración pública y las instituciones financieras en primera mano. Desde la solicitud de copias de documentos hasta la generación de nuevos documentos totalmente en línea, satisfacer la necesidad implica desarrollo tecnológico y pedagogía ciudadana.



Así como existen oportunidades, también se observa un deterioro importante en algunas actividades, lo cual afecta ciertos sectores de la economía. Algunos de los más afectados posterior a la cuarentena podrán ser:



1. Transporte público y taxis: Esto acelera la necesidad de encontrar mecanismos alternativos de transporte como las patinetas eléctricas, los carros eléctricos rentados, mecanismos de crédito para compra de vehículo más ágilmente e inclusive la legalización rápida de plataformas de transporte.



2. Salones de belleza: el 49% de los entrevistados reporta baja intención de asistir a salones de belleza después de la cuarentena.



3. Hospedaje en hoteles:el 52% considera que a futuro evitará al máximo el uso de hoteles.



“El mercado tiene dos puntas, oferta y demanda, por lo pronto los analistas y los expertos de negocio se han enfocado en los cambios de la demanda (el consumidor). Es momento de comenzar a reestructurar la oferta, lo que implica medios de pagos alternativos, canales comerciales, empaques y en general estrategias de go to market”, apunta Gabriel Contreras CEO de SINNETIC.