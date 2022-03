Foro Portafolio: decisiones políticas determinarán economía del país

Este martes, en el foro Perspectivas Económicas en Barranquilla, expertos hablaron de los retos que tiene el país en materia económica y empresarial.



En un principio, Francisco Miranda, director de Portafolio, expuso el generalizado optimismo que se presenció en 2021 de parte de consumidores, comerciantes, estamentos gubernamentales, los industriales y la ciudadanía.



Sin embargo, alertó sobre la disminución de este positivismo para 2022 a causa de cuatro factores principales: la variante ómicron, la guerra en Ucrania, la disparada de la inflación y la incertidumbre por las elecciones.



“Hay razones para estar alerta porque se está deteriorando la percepción del consumidor, las personas no están sintiendo los beneficios de la reactivación económica”, aseguró Miranda.



En las conclusiones del foro se destacó que la reactivación económica ha sido desigual. Es decir, la ha sentido la población dependiendo de su género, el tipo de empleo, el sector en el que trabaja y otros factores.

Por su parte, Manuel Fernández Ariza, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, destacó que los retos aún son latentes en la región. Para el experto, es clave la producción empresarial que está determinada por las personas que la fundamentan.

Junto a ello, se vuelve clave la inversión. De acuerdo con Ariza, en Barranquilla la inversión empezó a potenciarse desde el 2000 a través de una nueva ley. Allí el endeudamiento empezó a disminuir.

Esto produjo el aumento del crecimiento económico que para antes de la pandemia, estaba por encima del promedio nacional según Ariza. A su vez, conllevó a más personas ocupadas. Es decir, casi el doble de las que se registraron en el año 2000.

Aunque este crecimiento se tradujo en una reducción de la pobreza, la población vulnerable también aumentó. Por eso, Ariza reconoce que uno de los retos del departamento de Atlántico es aumentar su productividad.

“Por ahora, es cada vez más el porcentaje de empresas que han venido manifestando que han aumentado sus ventas”, asegura.

En cuanto a la reactivación económica, los expertos coinciden en que el empleo es uno de los factores clave. Para el caso de Barranquilla, aunque ha disminuido el desempleo, esta dinámica va a un ritmo más lento que el crecimiento de la producción. Ariza cuenta que aún no se ha llegado a niveles prepandemia.

El presidente de la Cámara también coincide en que hay una serie de factores externos que están impactando la economía de las regiones, como la crisis logística, el aumento de precios de insumos, la carga tributaria y la oferta y demanda.

Una de las soluciones, de acuerdo con la discusión del Foro, es el aumento de la inversión. Ariza aclara que estas deben hacerse de forma estratégica.



Por otro lado, Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, aseguró que la economía colombiana ha tenido una capacidad de respuesta increíbles.



“Estamos viviendo la apuesta de la recuperación y el reinicio de los proyectos de inversión. Impulsado por estímulos que no habíamos visto nunca de manera simultánea: tasas de interés real negativas e inferiores a la inflación; y una expansión fiscal financiada gracias al acceso al crédito”, explicó.



Para el experto, la guerra en Ucrania va a afectar la economía colombiana de forma negativa. A su vez, va a ser necesario acostumbrarse a tasas de inflación altas pues no serán cifras temporales y tendrán efectos significativos en las empresas.

“Colombia no aumentó la tasa de crecimiento de manera sostenible y perdurable. Lo mejor que podemos esperar es crecer a nuestra tasa de crecimiento histórica. Muchas de las oportunidades van a depender de la política y no de la economía”, dijo Restrepo.

Este fue uno de los puntos claves de la discusión: el resultado de las elecciones. Tanto para Miranda como para Ariza van a determinar los resultados económicos del país.



Por su parte, Restrepo aclaró que todavía no se debe ‘cantar victoria’ sobre los resultados económicos del país. Por ahora, aunque hubo una reactivación importante, esta no se tradujo en el ingreso promedio para los colombianos. “Esa recuperación no le llegó a las personas pobres y de bajos ingresos”, dijo.

El ingreso por habitante en Colombia cayó el año pasado, pues hubo un aumento de la productividad, pero con menos personas trabajando. Esto generó una brecha que no se había visto en la economía colombiana entre la capacidad de producir y la de generar trabajo, la cual ha afectado mucho más a jóvenes y mujeres.



“Colombia no está logrando llevar ese progreso a las personas que lo necesitan”, explica.



Para Restrepo, las empresas se van a ver golpeadas por la crisis de los costos y los problemas de suministros. Por eso, deben empezar a buscarse oportunidades en commodities, como el carbón y el gas, pues tienen una capacidad de producción rápida desde el caribe colombiano.



Finalmente, para Santiago Botero, CEO y fundador de Funsocial la clave está en la respuesta empresarial. El empresario asegura que las compañías suelen priorizar la productividad por encima del valor de la empresa.



Sin embargo, la clave está en aportarle a la economía a través de los empleados. “Los empresarios tenemos uno de los retos más importantes y es la responsabilidad social”, dice. Junto a ello, crear negocios con responsabilidad medioambiental.



Otra de las conclusiones, es flexibilizar el mercado laboral y a la par aumentar la productividad. Para ello, son vitales las buenas ideas a la hora de crear empresas. Para eso debe apoyarse la innovación en el país.



“Se puede crecer en lo tradicional, como exportaciones energéticas, pero también se puede continuar con las economías no tradicionales, como lo agrícola”, dijo Restrepo.



Los expertos coincidieron en que dentro del mercado laboral, un desafío importante es la informalidad que cada vez se hace más grande. En ese proceso, las empresas juegan un papel fundamental.

